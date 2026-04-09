Buscan a Sheila Isabel, una menor de 17 años desaparecida en Tenerife

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha activado la alerta para localizar a Sheila Isabel C. R., una menor de 17 años desaparecida desde el pasado 30 de marzo en el municipio tinerfeño de Candelaria.
Según la descripción oficial facilitada por las autoridades, la joven es de complexión delgada, mide 1,60 metros de estatura y tiene el pelo castaño, liso y corto. Además, sus ojos son de color marrón.
La Guardia Civil ha solicitado a través de sus canales oficiales la máxima difusión para tratar de dar con su paradero lo antes posible. Desde el cuerpo armado subrayan la importancia de la colaboración ciudadana: “Si dispone de información sobre la desaparecida, por favor, contáctenos”.
Para cualquier pista o avistamiento, llamar al teléfono 062.
Otra búsqueda activa en Canarias
De forma paralela, las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda para Rita María M. S., de quien no se tienen noticias desde el pasado 18 de febrero.
En este caso, la joven de 18 años fue vista por última vez en Las Palmas de Gran Canaria. Según los datos del CNDES, Rita María mide 1,75 metros, es pelirroja y tiene los ojos marrones.
Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a ambas jóvenes, se insta a la población a ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a través del teléfono de asistencia del Centro Nacional de Desaparecidos.
Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año
El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.
Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).
Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.