Cabello/Carceller exploran en TEA el pasado desde los márgenes y la disidencia

TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura este viernes (19.00 horas) la exposición Notas al pie, el nuevo proyecto de Cabello/Carceller (Helena Cabello, París, 1963; y Ana Carceller, Madrid, 1964), que propone releer la historia desde sus márgenes, poniendo el foco en aquello que quedó fuera del relato oficial.
La muestra -comisariada por el director artístico de TEA, Sergio Rubira, con la asistencia curatorial de Daniasa Curbelo- se podrá visitar de manera gratuita hasta el 5 de julio, de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas. El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; Sergio Rubira y Cabello/Carceller dieron a conocer los detalles de esta propuesta que, a través de diferentes obras, aborda identidades, cuerpos y experiencias que desbordan las categorías establecidas, activando nuevas lecturas desde el presente y cuestionando aquello que se ha dado por natural o único.
Figuras como Eleno de Céspedes, Erauso o Agustina González López aparecen como “sujetos imprevistos”: vidas complejas, difíciles de clasificar, que abren la posibilidad de pensar otras genealogías en constante transformación. La exposición no busca completar la historia, sino tensionarla: introducir dudas, desplazar miradas y hacer visibles otras memorias que resisten desde los márgenes, como notas al pie que obligan a releerlo todo.
La muestra incluye la nueva producción El jardín imposible de Tefía. Prólogo para un campo de concentración. Esta obra revisita la infame Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, durante la dictadura franquista, para reflexionar sobre la memoria, los dispositivos de control y sus resonancias en el presente.
PERSECUCIONES
Cabello/Carceller explicaron que en sus obras no hacen documental, que el tipo de investigación que realizan es una que les permita hablar de temas del presente o de temas que creen que van a volver. “Lo que nos interesa es conectar pasado con futuro; rescatar también ese pasado, lo que nos sirve para entendernos, porque si no, muchas veces no sabes de dónde vienes y por qué pasan las cosas”.
“Una de las razones por las que hacemos este tipo de investigaciones es por localizar, llegar a entenderse a uno mismo y comprender que las cosas, las legislaciones y las persecuciones que se están haciendo vienen de antiguo, que conectan con una forma de pensar. Nos parece importante ponerlo en relevancia, ya que mucha gente se cree que son justificables”, agregaron.