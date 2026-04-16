Canarias activa la prealerta ante un nuevo episodio de calima: “El fin de semana podría aumentar de manera importante en todas las Islas”

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por calima en las Islas, que ha entrado en vigor a las 13.00 horas de este jueves, 16 de abril de 2026. La medida afecta a todo el Archipiélago y se adopta en base a los datos de la Aemet y al Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La calima en Canarias comenzará de forma ligera en zonas altas de la provincia de Las Palmas.
Con el paso de las horas, el polvo en suspensión se irá extendiendo al resto de islas, especialmente a las áreas de mayor altitud.
Durante la tarde y noche del jueves, el episodio ganará intensidad en las medianías y cumbres de Gran Canaria.
Ya el viernes, la situación se complicará en Fuerteventura y Lanzarote, así como en las zonas altas de Tenerife y La Gomera, sobre todo en las vertientes orientadas al sur.
Por debajo de los 300 metros de altitud, la incidencia será menor. También se espera una afectación más limitada en La Palma y El Hierro, donde el fenómeno tendrá menor impacto en comparación con el resto del archipiélago.
La calima se extenderá al menos hasta el fin de semana
Las previsiones apuntan a que este episodio de polvo en suspensión en Canarias se prolongará, al menos, hasta el fin de semana. Además, no se descarta que la concentración de calima aumente de forma notable en todas las islas.
El fenómeno provocará una disminución de la visibilidad y podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y/o respiratorias.
Las autoridades recomiendan seguir las indicaciones oficiales y extremar las precauciones, sobre todo en exteriores, ante la evolución de este episodio de calima en el archipiélago.