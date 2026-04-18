La Aemet avisa: el calor en Canarias no da tregua este domingo con picos de 34 grados y calima

El episodio de temperaturas inusuales que atraviesa el archipiélago vive este domingo una de sus jornadas más críticas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor en Canarias persistirá con fuerza durante todo el día, manteniendo los termómetros por encima de los 30 y 34 grados en amplias zonas, acompañados de una densa calima y fenómenos meteorológicos adversos como rachas de viento muy fuertes y tormentas aisladas.
Un domingo de “asfixia” por el calor en Canarias
La previsión para este 18 de abril no deja lugar a dudas: la masa de aire sahariano sigue instalada sobre las Islas. La Aemet avisa de que se superarán los 30 ºC de forma generalizada en las medianías de todo el archipiélago y en las costas orientadas al sur y oeste. El foco de máximo calor se situará en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, donde no se descarta que el mercurio toque los 34 grados en zonas del interior.
En las capitales, la situación será algo más suave pero igualmente calurosa, con máximas previstas de 28 grados tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, la sensación térmica será superior debido a la presencia de la calima, que será especialmente significativa en las zonas altas y medianías de las islas de mayor relieve.
Calima, viento fuerte y posibles “goterones”
Lo que hace que este episodio de calor en Canarias sea especialmente complejo es la inestabilidad en capas medias de la atmósfera. La Aemet no descarta la probabilidad de precipitaciones débiles en forma de “goterón”, que podrían venir acompañadas de tormentas a primeras horas, especialmente en las zonas de interior de Gran Canaria y en las cumbres de Tenerife.
El viento será otro factor determinante. Se espera que sople de componente este o sur, siendo flojo en costas pero aumentando a moderado o fuerte en medianías y cumbres. Las vertientes norte y oeste de varias islas, así como las zonas de alta montaña, podrían registrar rachas muy fuertes de forma ocasional durante la primera mitad del día, lo que incrementa el riesgo de incendios y dificultades en el exterior.
Previsión detallada por islas para este domingo
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos con intervalos de nubes medias y calima. Máximas que podrían alcanzar los 34 ºC en el interior y vertientes oeste. Viento del este con intervalos de fuerte.
- Gran Canaria: El calor en Canarias golpeará con fuerza las medianías, superando los 30 ºC generalizados y alcanzando los 34 ºC en el oeste y norte. Calima intensa y probabilidad de tormentas aisladas de madrugada.
- Tenerife: Temperaturas superiores a los 30 ºC en medianías y zonas bajas del área metropolitana. Viento fuerte del sur en cumbres centrales con rachas muy fuertes. Calima presente en todas las vertientes.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Ligero descenso de las máximas en medianías, aunque persistirá la calima y el viento moderado a fuerte en cumbres con rachas muy fuertes en las vertientes norte.
Estado del mar
Para quienes busquen alivio en el mar ante el intenso calor en Canarias, la Aemet prevé vientos del este o sureste de fuerza 3 a 5. Habrá marejada con áreas de marejadilla y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros de altura.
Desde DIARIO DE AVISOS recordamos la importancia de seguir las recomendaciones de Sanidad: mantener las ventanas cerradas ante la calima, hidratarse constantemente y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día mientras dure este episodio de calor extraordinario.