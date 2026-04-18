La Dirección General de Salud Pública ha sido tajante ante la previsión meteorológica de las próximas horas. El aviso de Sanidad que no debes ignorar si vives en Canarias: “Mantengan las ventanas cerradas”, resume la urgencia de una situación que va más allá de lo estético. La llegada de una densa capa de polvo en suspensión, conocida como calima en Canarias, ha obligado a las autoridades a activar protocolos de recomendación para evitar un colapso en las urgencias hospitalarias.
El peligro real de la calima en Canarias este fin de semana
El polvo sahariano no es simplemente tierra en el aire; son micropartículas que penetran profundamente en el sistema respiratorio. Según advierte la Consejería de Sanidad, las concentraciones elevadas de estas partículas pueden desencadenar síntomas que, aunque inicialmente parecen leves —como irritación de nariz, picor de ojos o tos—, pueden derivar en complicaciones graves.
Para las personas con patologías previas, la calima en Canarias es un factor de riesgo crítico. Sanidad alerta de que este episodio puede ser el detonante de crisis asmáticas o del agravamiento de enfermedades cardíacas. Lo más preocupante es que el impacto en la salud no es inmediato: los datos históricos demuestran un incremento en la atención de urgencias incluso hasta cinco días después de que el polvo haya desaparecido del cielo canario.
Los grupos vulnerables que deben extremar la precaución
Aunque el mensaje “mantengan las ventanas cerradas” es para toda la población, el aviso de Sanidad pone el foco en los grupos de mayor riesgo ante la calima en Canarias:
- Niños y ancianos: Sus sistemas de defensa son más vulnerables a la irritación por partículas.
- Mujeres gestantes: La exposición prolongada puede afectar al bienestar general durante el embarazo.
- Pacientes crónicos: Personas con enfermedades respiratorias o del corazón.
- Fumadores y trabajadores exteriores: Aquellos que ya tienen sus vías respiratorias bajo estrés.
Recomendaciones de Sanidad: Por qué cerrar las ventanas es vital
La orden de mantener las viviendas aisladas responde a la necesidad de crear un “pulmón limpio” dentro del hogar. Durante los días de fuerte calima en Canarias, el aire exterior se carga de elementos que incrementan la probabilidad de infecciones en el tracto superior e inferior. Por ello, la Dirección General de Salud Pública insiste en las siguientes pautas:
- Aislamiento total: Cerrar puertas y ventanas. Si es posible, sellar rendijas con paños húmedos.
- Suspensión del deporte: No realizar ejercicios físicos en el exterior. El esfuerzo físico obliga a respirar más profundamente, introduciendo más partículas de polvo en los pulmones.
- Hidratación constante: Mantener las mucosas hidratadas ayuda a filtrar mejor las partículas que logramos inhalar.
- Limpieza húmeda: Al retirar el polvo que entra en casa, use siempre paños mojados para evitar que las partículas vuelvan a quedar en suspensión en el aire.
El impacto en el sistema sanitario canario
La relación entre la calima en Canarias y la presión asistencial es directa. Salud Pública recuerda que estos episodios suelen venir acompañados de un aumento en las infecciones respiratorias. Ante este escenario, se recomienda prestar especial atención a la información oficial y a los índices de calidad del aire (ICA). En caso de que los síntomas (dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos persistente) empeoren, la recomendación es clara: llamar de inmediato al 1-1-2.
Este episodio de calima coincide, además, con un ascenso térmico que situará los termómetros cerca de los 34 grados en varios puntos de las islas. Este “cóctel” de calor y polvo seco hace que el consejo de Sanidad de permanecer en interiores el mayor tiempo posible sea, este sábado, una medida de supervivencia básica para los colectivos más sensibles.
No ignores las señales de tu cuerpo. Si vives en el archipiélago, recuerda que la calima en Canarias es un fenómeno natural, pero sus efectos sobre la salud son evitables si se siguen las normas de prevención dictadas por las autoridades. Protege tu hogar, hidrátate y, sobre todo, mantén las ventanas bien cerradas hasta que el polvo remita.