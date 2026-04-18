La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia clara sobre lo que sucederá en el archipiélago en las próximas horas. Según el pronóstico oficial, la Aemet avisa de algo “no normal” este sábado: 34 grados y calor en Canarias, una cifra que rompe con las expectativas meteorológicas para esta época del año y que vendrá acompañada de una densa capa de calima y vientos que podrían superar rachas muy fuertes en zonas de cumbre.
El aviso de la Aemet por el calor en Canarias: registros de 34 grados
Este sábado no será un día cualquiera en las Islas. La entrada de una masa de aire extremadamente cálido provocará un ascenso térmico que los meteorólogos califican de “notable” e incluso “extraordinario”. El fenómeno del calor en Canarias se dejará sentir con especial virulencia en las vertientes oeste e interior de las islas, donde los termómetros se dispararán hasta alcanzar registros más propios de los meses de julio o agosto que de la primavera actual.
En Santa Cruz de Tenerife, se espera que las máximas alcancen los 29 grados, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se situarán en torno a los 27. Sin embargo, el verdadero foco de preocupación está en las zonas del interior y medianías de todo el archipiélago, donde la barrera de los 30 grados se superará con facilidad, llegando a picos locales de 34 grados.
Un ascenso térmico “no normal” con calima y vientos fuertes
Lo que hace que este episodio de calor en Canarias sea especialmente atípico es la combinación de tres factores: altas temperaturas, polvo en suspensión (calima) y viento racheado. La calima será más significativa durante la segunda mitad del día, afectando especialmente a las zonas altas y medianías, lo que reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire de forma notable.
En cuanto al viento, la Aemet prevé rachas de componente este a sur con intervalos de fuerte. En las cumbres de las islas de mayor relieve, como Tenerife y Gran Canaria, no se descartan rachas muy fuertes, lo que incrementa el riesgo en actividades al aire libre. En el mar, la situación también se verá alterada con fuerza 4 a 6 y marejada a fuerte marejada.
Previsión detallada por islas para este sábado
- Lanzarote y Fuerteventura: El ascenso será notable en la vertiente oeste. Se espera superar los 30 ºC en amplias zonas, con la posibilidad real de tocar los 34 ºC en puntos del interior. La calima se intensificará por la tarde.
- Gran Canaria: El calor en Canarias golpeará con fuerza las medianías de toda la isla y las costas del suroeste. El mercurio podría alcanzar los 34 grados en el oeste. No se descartan nubes de evolución que dejen algún “goterón” aislado o tormenta dispersa.
- Tenerife: La isla experimentará un ascenso extraordinario en las vertientes norte y suroeste. Las medianías del oeste serán el punto más caliente, con registros previstos de 34 ºC. El viento del sur en las cumbres centrales será un factor a vigilar por sus rachas intensas.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Aunque con menor impacto térmico, estas islas también verán subir sus termómetros hasta los 30 grados en zonas de medianías, con calima presente en las zonas altas durante la tarde.
Recomendaciones ante el episodio de calor y calima
Ante este escenario de calor en Canarias calificado como “no normal”, las autoridades recomiendan extremar las precauciones. Es vital mantener una hidratación constante, evitar realizar esfuerzos físicos prolongados en las horas centrales del día y proteger a los colectivos más vulnerables, como niños y ancianos. La presencia de calima también sugiere mantener puertas y ventanas cerradas en caso de padecer problemas respiratorios crónicos.
Este giro radical en el tiempo pone fin a los días de temperaturas suaves. El archipiélago se enfrenta a un sábado de contrastes, donde el polvo sahariano y el sol se aliarán para dejar una jornada de calor extremo que pone en preaviso a todos los servicios de emergencia de las Islas. Estaremos pendientes de las actualizaciones de la Aemet, ya que la intensidad del viento en cumbres y la evolución de las temperaturas podrían deparar nuevas sorpresas en las próximas horas.