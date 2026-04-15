Los alojamientos turísticos canarios tendrán que implantar camas elevables antes de 2033

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la única abstención de Vox, una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que obliga a los establecimientos alojativos a instalar antes de 2033 camas elevables mecánicas, así como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza, para reducir las lesiones físicas de las camareras de piso.
La nueva norma, fruto de una proposición de ley promovida por el PSOE y que ha alcanzado un consenso mayoritario, ha sido impulsada por la histórica lucha de las camareras de piso, también conocidas como las kellys, para mejorar la penosidad del trabajo en los hoteles de las Islas de este colectivo, afectado por la alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas.
Calendario y excepciones
En esta ley se establece un régimen estricto de evaluación de las cargas de trabajo y la obligatoriedad de implantar camas elevables y carros motorizados con un calendario flexible hasta 2033, aunque con algunas excepciones para alojamientos pequeños o familiares en islas como El Hierro o La Gomera.
Para los establecimientos de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de implantación será del 25 % hasta el fin de 2027, del 45 % hasta el fin de 2029, del 75 % hasta el fin de 2031 y del 100 % antes del 31 de diciembre de 2033. En el resto de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y viviendas de uso turístico, el calendario exige el 10 % hasta el fin de 2027, el 20 % hasta el fin de 2029, el 35 % hasta el fin de 2031 y el 100 % al final de 2033.
La norma contempla excepciones específicas, como las camas supletorias y los establecimientos de hasta 30 habitaciones ubicados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en espacios protegidos. La exigencia incluye a los propietarios de viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen veinte o más plazas.
Salud laboral y régimen sancionador
La ley obliga a las empresas a integrar los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales y evaluar el incremento de la carga física que supone el uso de elementos de gran volumen, como los edredones nórdicos. Otra de las obligaciones es realizar mediciones objetivas de los tiempos reales que las camareras de piso emplean en la limpieza para evitar sobreesfuerzos.
El incumplimiento de los plazos o la vulneración reiterada de las condiciones se tipificarán como infracciones muy graves. Para facilitar la transición, está previsto que haya subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares. Gustavo Santana (PSOE) recordó que solo el 12 % de los hoteles cuenta actualmente con camas elevables y apenas el 6 % con carros motorizados.
Consenso y posturas políticas
El diputado de CC Mario Cabrera afirmó que este cambio legal contribuye a avanzar en la calidad del empleo, mientras que David Morales Déniz (PP) agradeció el trabajo conjunto para proteger la salud de los trabajadores. La diputada Natalia Santana (Nueva Canarias) subrayó que el turismo no puede sostener su éxito sobre el deterioro de la salud de quienes lo hacen posible.
Paula Jover (Vox) justificó la abstención de su grupo en la ausencia de un informe sobre el impacto económico para las empresas y la falta de garantías sobre las subvenciones. Por su parte, el diputado de ASG Jesús Ramos Chinea destacó que es un hito que por primera vez se regulen por ley estas condiciones, mientras que Raúl Acosta (AHI) valoró que se hayan tenido en cuenta las circunstancias de los alojamientos de las islas más pequeñas.