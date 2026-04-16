¿En qué municipios de Canarias será festivo el 4 mayo?

El calendario laboral de 2026 ya deja una fecha clave en Canarias: el 4 de mayo es festivo en Santa Cruz de Tenerife, un día después de la fiesta fundacional de la ciudad, que en 2026 cae en domingo (3 de mayo).
Según recoge el calendario oficial publicado por el Gobierno regional en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cada localidad del Archipiélago dispone de dos festivos propios al año. En el caso de la capital tinerfeña, uno de ellos será precisamente esta jornada de mayo.
El festivo del 4 de mayo en Canarias no es autonómico, por lo que solo tendrá carácter no laborable en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. En el resto de la Isla y del Archipiélago será un día laboral con normalidad.
El 4 de mayo, festivo en Santa Cruz de Tenerife
Esta festividad local forma parte de los dos días no laborables que cada ayuntamiento puede fijar dentro del calendario laboral. En total, la normativa establece un máximo de 14 días festivos al año, de carácter retribuido y no recuperable.
En este contexto, el 4 de mayo se convierte en una fecha destacada para los residentes en la capital tinerfeña.
Cómo se reparten los festivos locales en Canarias en 2026
El calendario aprobado por el Ejecutivo autonómico incluye los festivos de los 88 municipios canarios. Cada ayuntamiento propuso sus fechas, que posteriormente fueron validadas y publicadas oficialmente.
Uno de los datos más llamativos es que hasta 46 municipios eligieron el Martes de Carnaval como festivo local en 2026. Entre ellos se encuentran importantes localidades como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona o Las Palmas de Gran Canaria.
En el caso de Tenerife, además del festivo del 4 de mayo en Santa Cruz, cada municipio cuenta con sus propias fechas ligadas, en la mayoría de los casos, a celebraciones patronales o tradiciones locales.
Por ejemplo, La Orotava tendrá festivo el 11 de junio por el Corpus Christi, mientras que Los Realejos celebrará el 22 de enero y el 1 de junio. En San Cristóbal de La Laguna, el festivo local será el 14 de septiembre.
Un calendario laboral con 14 festivos en total
El calendario laboral en Canarias para 2026 mantiene el límite de 14 días festivos, entre nacionales, autonómicos y locales. De ellos, dos corresponden a cada municipio.
Estos días son retribuidos y no recuperables, lo que significa que los trabajadores no deben compensarlos posteriormente.