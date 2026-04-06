Un reciente estudio dicta sentencia: el lugar ‘más difícil’ para sacarse el carné de conducir a la primera está en Canarias

Las Palmas es la zona de España donde más cuesta aprobar el carné de conducir a la primera. Así lo revela un reciente estudio de la plataforma Carwow, que sitúa a la provincia oriental como el lugar con peores resultados tanto en el examen teórico como en el práctico, muy por debajo de la media nacional.
La investigación, basada en datos de toda España, confirma que aprobar el carné de conducir en Canarias es más difícil que en gran parte del país, especialmente en la provincia de Las Palmas, donde los porcentajes de éxito están entre los más bajos.
El estudio sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como la ciudad con menor tasa de aprobados en España. Solo el 40,69 % de los alumnos supera el examen teórico a la primera, mientras que en el práctico la cifra cae aún más, hasta el 37,19 %.
Esto deja una media combinada del 38,94 %, la más baja de todo el país. Es decir, menos de cuatro de cada diez aspirantes logran obtener el carné en su primer intento.
Los datos reflejan una tendencia preocupante
La tasa de aprobados en el teórico ha caído un 19,09 % en la última década. Aunque el práctico mejora ligeramente, sigue siendo uno de los más exigentes de España
Baleares y otras provincias también registran malos resultados.
El ranking de zonas con más dificultad lo completan:
- Islas Baleares, con un 41,85 % de aprobados
- Huelva, con un 44,51 %
- Almería, con un 44,94 %
- Segovia, con un 45,20 %
En todas ellas, los resultados están por debajo de la media nacional, lo que confirma que no todas las provincias ofrecen las mismas probabilidades de éxito al sacarse el carné.
La media nacional: uno de cada dos aprueba
A nivel estatal, los datos muestran que aprobar el carné de conducir no es sencillo:
- Examen teórico: 51,48 % de aprobados
- Examen práctico: 50,90 %
Además, muchos aspirantes necesitan más de un intento:
- Un 36,99 % aprueba el teórico tras repetir
- Un 54,06 % consigue el práctico después de haber suspendido previamente
Esto confirma que la mayoría de los conductores no logra aprobar ambos exámenes a la primera.
Las ciudades donde es más fácil sacarse el carné
En el lado opuesto, hay provincias donde las probabilidades de éxito son mucho mayores. El ranking lo lideran:
- Soria, con un 60,70 % de aprobados
- Badajoz, con un 58,34 %
- Albacete, con un 58,03 %
- Ávila, con un 57,45 %
- Castellón de la Plana, con un 56,42 %
En estas zonas, las tasas superan ampliamente la media nacional, especialmente en el examen práctico.