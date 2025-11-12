Ya es oficial: hasta 3.000 euros para sacarte el carné de conducir con estos requisitos

El Gobierno de España ha hecho oficial una nueva convocatoria de ayudas para obtener el carné de conducir profesional, impulsada por el Ministerio de Transportes ante la falta de conductores en el sector del transporte por carretera. Estas subvenciones podrán solicitarse hasta el 12 de enero de 2026, y los beneficiarios dispondrán de un año para sacarse el carné de conducir C o D, necesarios para manejar camiones y autobuses.
El programa forma parte del Plan Reconduce, dotado con 500.000 euros, y ofrece hasta 3.000 euros por persona para cubrir los gastos de formación, tasas de examen y pruebas psicotécnicas. Su objetivo es facilitar el acceso a un sector que necesita 30.000 camioneros y 4.700 conductores de autobús en toda España.
Durante los últimos años, el déficit de personal se ha paliado mediante acuerdos con otros países, principalmente Marruecos, para homologar licencias de conducción. Ahora, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que regula estas ayudas económicas con el fin de incentivar la formación de nuevos profesionales.
Requisitos para solicitar la ayuda
Las solicitudes se tramitarán por orden de llegada, aunque tendrán prioridad los siguientes perfiles:
- Personas con el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.
- Quienes hayan cursado el primer año de dicha titulación.
- Los que ya cuenten con el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
Con el lema “La carretera siempre tiene salidas”, el plan está dirigido a quienes quieran obtener el carné de conducir B, C o D, siendo obligatorio alcanzar las categorías C y D, que habilitan para conducir vehículos pesados.
Qué cubre la ayuda
La ayuda económica cubre los gastos del carné de conducir profesional, incluyendo:
- Tasas de examen.
- Gastos de expedición.
- Reconocimiento psicotécnico.
- Coste de la autoescuela o formación.
Cómo se obtiene el carné de conducir C
El proceso para conseguir el carné de conducir C incluye varias etapas:
- Pruebas psicotécnicas, que evalúan las condiciones físicas y mentales del aspirante.
- Examen teórico tipo test, compuesto por 20 preguntas con un máximo del 10% de fallos.
- Examen práctico, dividido en una prueba en circuito cerrado (maniobras) y otra en tráfico real.
Además, para trabajar en el transporte de mercancías o pasajeros es necesario obtener el CAP (Certificado de Aptitud Profesional), un curso de 140 horas —130 teóricas y 10 prácticas—. Este certificado es obligatorio en toda la Unión Europea y debe renovarse cada cinco años.