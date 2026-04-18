La madre de Jay Slater rompe su silencio tras la muerte de su hijo en Tenerife y estalla contra los ‘trolls’: “Desalmados”

El caso de Jay Slater, el joven británico que desapareció el pasado junio en la zona de Masca, sigue generando una tormenta mediática sin precedentes, incluso meses después del trágico desenlace. En esta ocasión, la protagonista es su madre, Debbie Duncan, quien se ha visto obligada a romper su silencio para responder con dureza a la creciente ola de “trolls” y críticas que inundan las redes sociales.
El enfrentamiento de Debbie Duncan con la opinión pública
Tras semanas de búsqueda incansable en los barrancos de Tenerife, que culminaron con el hallazgo del cuerpo del joven de 19 años en un barranco de difícil acceso, la familia Slater no ha encontrado la paz. Debbie Duncan ha calificado de “crueles” y “desalmados” los comentarios de miles de usuarios que, a través de plataformas como TikTok y Facebook, han difundido teorías conspirativas y ataques personales contra los allegados de Jay.
“Nadie puede entender el dolor de perder a un hijo a menos que lo viva”, expresó Duncan, pidiendo un respeto que parece haberse diluido en la toxicidad de las redes. La madre del joven insiste en que la familia ha sido víctima de un acoso constante desde que la desaparición se hizo viral a nivel mundial.
La polémica por los fondos de GoFundMe y el “boicot” televisivo
Uno de los puntos más calientes del conflicto es la gestión económica de la tragedia. La página de GoFundMe creada para financiar la búsqueda alcanzó cifras considerables, lo que ha despertado sospechas y críticas entre un sector de la opinión pública británica.
Ante esto, Debbie Duncan ha sido tajante: los fondos se han utilizado exclusivamente para cubrir los elevados costes de una búsqueda prolongada en el abrupto terreno de Tenerife, incluyendo la contratación de equipos especializados, logística y la estancia obligada de la familia en la isla durante el proceso.
Sin embargo, la indignación ha ido un paso más allá. Miles de personas han firmado una petición en Change.org instando al programa matinal de ITV, ‘This Morning’, a que no conceda tiempo de antena a la familia Slater. Los organizadores de la campaña argumentan que la cobertura mediática ha sido “excesiva” y que dar voz a la familia en una entrevista exclusiva podría ser “poco ético”.
Jay Slater: Un caso que marcó un antes y un después en Tenerife
Cabe recordar que la pesadilla comenzó en junio, cuando Jay Slater desapareció tras asistir a un festival de música en el sur de la isla. El joven, natural de Lancashire, decidió caminar desde la zona de Masca hacia su alojamiento, un trayecto de varias horas bajo un sol abrasador y por un terreno extremadamente peligroso. Su desaparición movilizó a la Guardia Civil, equipos de rescate y voluntarios internacionales durante semanas.
Desde el hallazgo del cuerpo en julio, la relación entre la familia y los medios de comunicación británicos se ha tensado. Los rumores sobre una posible entrevista pagada en la ITV han sido el detonante final para los detractores de la familia, aunque, hasta el momento, los portavoces de la cadena no han confirmado oficialmente la presencia de Debbie Duncan en el plató.
La posición de la familia frente a las teorías de TikTok
Mientras la familia intenta cerrar el duelo, las redes sociales siguen siendo un campo de batalla. Debbie Duncan ha pedido encarecidamente que se detengan las teorías de la conspiración que sugieren escenarios alternativos a la muerte accidental por caída que dictaminó la autopsia.
Por ahora, Debbie Duncan se mantiene firme: defenderá la memoria de su hijo frente a lo que ella considera una campaña de odio injustificada.