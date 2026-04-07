Llega al puerto de La Estaca, en El Hierro, un cayuco con 169 personas

Un dispositivo sanitario de emergencia ha asistido este martes en tierra a 169 personas migrantes que habrían llegado por sus propios medios al puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro, a bordo de un cayuco.
Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que recibió la alerta sobre las 9.30 horas de este martes desde el Cecopin en El Hierro.
Dado que los migrantes arribaron a la isla por sus propios medios, no se precisó de la activación de recursos marítimos de Salvamento, sin embargo sí que fue activado inmediatamente el dispositivo sanitario habitual en tierra, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja.
Según informa el Cecoes 112, no se realizaron traslados a centros sanitarios.