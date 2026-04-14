CC de Icod acusa al alcalde del retraso del proyecto de la playa de San Marcos

Coalición Canaria de Icod de los Vinos ha salido al paso de las últimas declaraciones del alcalde, Javier Sierra (Alternativa Icodense), tras la publicación de un nuevo vídeo sobre la situación de la playa de San Marcos, en el que, según los nacionalistas, “se vuelve a faltar a la verdad y a generar confusión entre la ciudadanía” con la Playa de San Marcos.
El secretario general local de CC y ex alcalde icodense, Francis González, ha aclarado que los requerimientos administrativos relacionados con el proyecto “fueron contestados en tiempo y forma” durante el anterior mandato, y ha subrayado que “lo que realmente ha bloqueado el avance del proyecto es la falta de una declaración ambiental, trámite esencial que, a día de hoy, sigue sin haberse conseguido tras casi tres años”.
“El alcalde está más centrado en hacer vídeos que en resolver los problemas reales. Ha cometido errores graves en la tramitación, dirigiéndose a órganos que no eran competentes y retrasando innecesariamente el proyecto aprobado durante el mandato anterior para la recuperación de la playa”, afirmó González.
Arena de machaqueo
Además, asegura que “resulta contradictorio que ahora el alcalde defienda un proyecto que impone arena de machaqueo, cuando en su día estuvo en contra de una alternativa más respetuosa con el entorno. Los que hoy gobiernan sí que estuvieron en contra del proyecto de recuperación para la Playa de San Marcos”, señala González
Desde Coalición Canaria de Icod explican que la regeneración de la Playa de San Marcos es una actuación de competencia estatal, tal y como recoge la Ley de Costas, y que el órgano responsable de impulsar la tramitación ambiental es la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, en virtud del convenio firmado en 2017 con el Estado.
Laberinto administrativo
En este sentido, González insiste en que “las gestiones realizadas por el actual gobierno municipal han sido, en muchos casos, erróneas o improcedentes, lo que ha provocado una pérdida de tiempo inadmisible para los vecinos y vecinas de Icod”. “Se ha generado un laberinto administrativo innecesario. La prioridad debería haber sido desde el inicio encauzar correctamente la declaración ambiental, pero el alcalde ha preferido actuar sin rigor, acumulando errores que ahora pretende ocultar con ataques personales”, añadió.
Los nacionalistas también han criticado la falta de coordinación institucional y lamenta que el alcalde no haya contado con quienes ya conocían el expediente. “Es una pena que no se haya buscado colaboración ni asesoramiento. Esto no va de protagonismo político, sino de sacar adelante una infraestructura vital para el municipio”, apuntó González.
Por último, el ex alcalde nacionalista Francis González ha querido trasladar un mensaje de compromiso a la ciudadanía, al asegurar que “los y las icodenses deben saber que tienen en nosotros unos aliados firmes en la defensa de la Playa de San Marcos. Vamos a trabajar desde donde sea necesario para desbloquear este proyecto y garantizar que salga adelante con todas las garantías”. Coalición Canaria de Icod de los Vinos concluye exigiendo al grupo de gobierno “menos propaganda y más gestión eficaz”, y pide centrar los esfuerzos en resolver los problemas reales que afectan al municipio.