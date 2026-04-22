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Colas importantes por dos incidencias en la TF-5

Las dos incidencias han tenido lugar a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte
Colas importantes por dos incidencias en la TF-5
Colas importantes por dos incidencias en la TF-5. | DA
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Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la TF-5, a la altura de la incorporación de Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte, está provocando importantes retenciones en dirección a Santa Cruz de Tenerife. Por el momento, se desconoce el alcance del siniestro y si hay personas afectadas.

La incidencia está generando complicaciones en uno de los tramos más transitados de la TF-5, especialmente en plena franja vespertina, cuando se intensifica el volumen de vehículos.

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Tráfico complicado en ambos sentidos de la TF-5

A esta situación se suma otra incidencia en sentido norte de la Isla. Un camión ha sufrido una avería en la vía, lo que ha provocado nuevos atascos y circulación lenta en ese tramo de la autopista.

La coincidencia de ambos incidentes está complicando la circulación en la TF-5, una de las principales arterias viarias de Tenerife, donde las retenciones son habituales en horas punta.

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