Colas importantes por dos incidencias en la TF-5

Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la TF-5, a la altura de la incorporación de Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte, está provocando importantes retenciones en dirección a Santa Cruz de Tenerife. Por el momento, se desconoce el alcance del siniestro y si hay personas afectadas.
La incidencia está generando complicaciones en uno de los tramos más transitados de la TF-5, especialmente en plena franja vespertina, cuando se intensifica el volumen de vehículos.
Tráfico complicado en ambos sentidos de la TF-5
A esta situación se suma otra incidencia en sentido norte de la Isla. Un camión ha sufrido una avería en la vía, lo que ha provocado nuevos atascos y circulación lenta en ese tramo de la autopista.
La coincidencia de ambos incidentes está complicando la circulación en la TF-5, una de las principales arterias viarias de Tenerife, donde las retenciones son habituales en horas punta.