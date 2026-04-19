¿Has visto la columna de humo en Santa Cruz? El incendio de un camión sorprende a los vecinos al escuchar “explosiones”

La mañana de este domingo se ha visto alterada por un aparatoso incendio en Santa Cruz que ha generado una densa y kilométrica columna de humo negro, visible desde diferentes puntos de la capital tinerfeña. El incidente, localizado en las inmediaciones de la Montaña de los Lavaderos, en la zona de Los Campitos, ha provocado una inmediata movilización de los servicios de emergencia tras recibirse numerosas llamadas de vecinos alertando no solo de las llamas, sino de varias explosiones de gran intensidad.
El origen del fuego, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia a este diario, se encuentra en un camión de basura que ha comenzado a arder por causas que aún se están investigando. La naturaleza de los materiales que transportaba el vehículo, junto con los componentes mecánicos del mismo, ha facilitado la propagación rápida de las llamas y la generación de ese característico humo oscuro que ha cubierto parte del cielo de la ciudad.
Los Bomberos de Tenerife actúan ante el incendio en Santa Cruz
Ante la gravedad de las imágenes y la proximidad de la mancha de humo a zonas residenciales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife ha desplazado de inmediato varias dotaciones al lugar del suceso. Los efectivos trabajan en estos momentos en la extinción de las llamas, centrando sus esfuerzos en refrescar el vehículo y evitar que el fuego pueda saltar a la vegetación circundante de la Montaña de los Lavaderos, una zona especialmente sensible por su orografía.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional también se han personado en el lugar para perimetrar la zona, asegurar el paso de los vehículos de emergencia y regular el tráfico en los accesos a Los Campitos, donde se han concentrado algunos curiosos atraídos por la espectacularidad del siniestro. Las autoridades han pedido a la población que evite acercarse a las inmediaciones para facilitar las labores de extinción y evitar la inhalación de los gases derivados de la combustión.
Explosiones y alerta vecinal en la Montaña de los Lavaderos
“Se escucharon un par de explosiones muy fuertes y enseguida vimos la llama”, relata uno de los testigos presenciales. El sonido de las detonaciones, probablemente causadas por el reventón de los neumáticos o el estallido de algún depósito de combustible o hidráulico del camión, aumentó la preocupación entre los habitantes de las viviendas cercanas.
La ubicación del suceso, en una cota elevada cerca de la Montaña de los Lavaderos, ha hecho que la emergencia sea un espectáculo visual no deseado para miles de chicharreros. Desde el centro de la ciudad, el puerto e incluso desde municipios colindantes como La Laguna, la columna de humo se perfila contra el relieve de la isla, generando un aluvión de imágenes y vídeos en las redes sociales.
Operativo de seguridad desplegado en la zona
El operativo sigue activo y se espera que las labores de enfriamiento del vehículo se prolonguen durante las próximas horas. Una vez extinguido el fuego, se procederá a la retirada de los restos del camión de basura, una tarea compleja dadas las dimensiones del vehículo y el estado en el que ha quedado tras el incendio.
Por el momento, no se han reportado daños personales, aunque los servicios sanitarios se mantienen en alerta de forma preventiva. La prioridad de la Policía Local es garantizar que el humo, condicionado por el viento reinante en la zona de Los Campitos, no cause problemas de visibilidad en las vías principales ni afecte a la salud de los vecinos con patologías respiratorias.
Este nuevo incendio en Santa Cruz pone de manifiesto la rapidez con la que deben actuar los servicios de emergencia en zonas de interfaz urbana, donde la presencia de vehículos de gran tonelaje y vegetación requiere una coordinación milimétrica entre Bomberos de Tenerife y los cuerpos de seguridad del Estado.tras recibirse numerosas llamadas de vecinos alertando no solo de las llamas, sino de “sonido explosiones”.
El origen del fuego, según han confirmado 112 Canarias a este periódico, se encuentra en un camión de basura que ha comenzado a arder por causas que aún se están investigando. La naturaleza de los materiales que transportaba el vehículo, junto con los componentes mecánicos del mismo, ha facilitado la propagación rápida de las llamas y la generación de ese característico humo oscuro que ha cubierto parte del cielo de la ciudad.
Los Bomberos de Tenerife actúan ante el incendio en Santa Cruz
Ante la gravedad de las imágenes y la proximidad de la mancha de humo a zonas residenciales, el Consorcio de Bomberos de Tenerife ha desplazado de inmediato varias dotaciones al lugar del suceso. Los efectivos trabajan en estos momentos en la extinción de las llamas, centrando sus esfuerzos en refrescar el vehículo y evitar que el fuego pueda saltar a la vegetación circundante de la Montaña de los Lavaderos.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional también se han personado en el lugar para perimetrar la zona, asegurar el paso de los vehículos de emergencia y regular el tráfico, donde se han concentrado algunos curiosos atraídos por la espectacularidad del siniestro. Las autoridades han pedido a la población que evite acercarse a las inmediaciones para facilitar las labores de extinción y evitar la inhalación de los gases derivados de la combustión.
Explosiones y alerta vecinal en la Montaña de los Lavaderos
“Se escucharon un par de explosiones muy fuertes y enseguida vimos la llama”, relata uno de los testigos presenciales. El sonido de las detonaciones, probablemente causadas por el reventón de los neumáticos o el estallido de algún depósito de combustible o hidráulico del camión, aumentó la preocupación entre los habitantes de las viviendas cercanas.
La ubicación del suceso, en una cota elevada cerca de la Montaña de los Lavaderos, ha hecho que la emergencia sea un espectáculo visual no deseado para miles de chicharreros. Desde el centro de la ciudad, el puerto e incluso desde municipios colindantes como La Laguna, la columna de humo se perfila contra el relieve de la isla, generando un aluvión de imágenes y vídeos en las redes sociales.
Operativo de seguridad desplegado en la zona
El operativo sigue activo y se espera que las labores de enfriamiento del vehículo se prolonguen durante las próximas horas. Una vez extinguido el fuego, se procederá a la retirada de los restos del camión de basura, una tarea compleja dadas las dimensiones del vehículo y el estado en el que ha quedado tras el incendio.
Por el momento, no se han reportado daños personales, aunque los servicios sanitarios se mantienen en alerta de forma preventiva. La prioridad de la Policía Local es garantizar que el humo, condicionado por el viento reinante en la zona de Los Campitos, no cause problemas de visibilidad en las vías principales ni afecte a la salud de los vecinos con patologías respiratorias.
Este nuevo incendio en Santa Cruz pone de manifiesto la rapidez con la que deben actuar los servicios de emergencia en zonas de interfaz urbana, donde la presencia de vehículos de gran tonelaje y vegetación requiere una coordinación milimétrica entre Bomberos de Tenerife y los cuerpos de seguridad del Estado.