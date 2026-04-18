Todo lo que se sabe hasta el momento del incendio en Tenerife: una mujer fallecida y tres personas luchando por su vida

La isla se ha despertado conmocionada por las terribles noticias que llegan desde el norte. Un devastador incendio en Tenerife se ha cobrado la vida de una mujer de 60 años y ha dejado a otras tres personas en estado crítico, debatiéndose en este momento “entre la vida y la muerte” tras sufrir paradas cardiorrespiratorias por la inhalación de humo. El siniestro, declarado en el barrio de El Toscal, en Los Realejos, ha obligado a una intervención heroica de los servicios de emergencia en plena madrugada de este sábado.
El balance trágico del incendio en Tenerife: una fallecida y tres críticos
El fuego se declaró exactamente a las 03:29 horas en un edificio de la calle Los Bancales. Según han informado el Consorcio de Bomberos de Tenerife y el Centro Coordinador de Emergencias 112, las llamas se originaron en la primera planta y se propagaron con rapidez por la fachada, atrapando a los vecinos en un bloque de tres alturas.
El balance de víctimas es desgarrador:
- Fallecida: Una mujer de 60 años que no pudo superar la intoxicación por el humo.
- Heridos críticos: Una mujer de 60 años (trasladada al HUC), un hombre de 65 años y otra mujer de 70 años (ambos ingresados en La Candelaria). Los tres fueron rescatados en parada cardiorrespiratoria y recuperados ‘in extremis’ por los sanitarios tras maniobras de reanimación avanzada.
- Heridos moderados: Tres hombres (de 48, 71 y 69 años), trasladados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue con diversos síntomas de intoxicación y traumatismos.
Intervención heroica de Bomberos de Tenerife y el SUC
La magnitud del incendio en Tenerife requirió la movilización de cuatro dotaciones de bomberos provenientes de los parques de La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. A su llegada, el escenario era dantesco: más de treinta vecinos intentaban huir por las escaleras y el patio, zonas que se habían convertido en auténticas trampas mortales debido a la densidad del humo.
Mientras los bomberos luchaban contra las llamas que ya afectaban a casas anexas, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un equipo de Atención Primaria realizaban maniobras de reanimación en plena calle para salvar a los tres vecinos que se encontraban clínicamente muertos. La tensión fue tal que el SUC activó de inmediato al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para atender a los supervivientes y familiares.
¿Cómo se originó el fuego en Los Realejos?
Las primeras investigaciones apuntan a que el foco principal del incendio en Tenerife se localizó en el interior de una vivienda de la primera planta. Desde allí, el efecto “chimenea” hizo que el humo invadiera los pisos superiores en cuestión de segundos. La virulencia del fuego dañó no solo el bloque residencial afectado, sino que las llamas alcanzaron la fachada exterior, comprometiendo la seguridad de los edificios vecinos.
La importancia del confinamiento: un mensaje de vida
Tras la tragedia, Bomberos de Tenerife ha vuelto a insistir en una recomendación que hoy cobra más importancia que nunca. En un incendio en Tenerife de estas características, la mayoría de las víctimas no se producen por las llamas, sino por intentar escapar a través del humo.
“La primera norma de seguridad en caso de humo es confinarse: cerrar puertas, ventanas y rendijas”, recuerdan los expertos. Intentar evacuar por escaleras inundadas de gases tóxicos, como ocurrió en este edificio de Los Realejos, incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria por hipoxia.
A esta hora, la isla permanece pendiente de la evolución de los tres heridos críticos. La comunidad de El Toscal ha quedado sumida en un profundo dolor ante un suceso que ha convertido una noche tranquila en una de las mayores tragedias recientes por incendio en Tenerife.