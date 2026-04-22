Sorpresa en un control: el error que delató a un hombre con 3 órdenes de búsqueda en Canarias

La Policía Canaria (CGPC) ha detenido a un varón al que le constaban tres requisitorias judiciales en vigor durante la identificación de dos personas que se encontraban en posesión de sustancias estupefacientes en el polígono de Cruz de Piedra de Las Palmas de Gran Canaria.
De esta manera, la actuación tuvo lugar cuando los agentes intervinieron diversas sustancias que, por sus características, pudieran corresponderse con estupefacientes y que han quedado a expensas de su correspondiente análisis y confirmación pericial, según ha informado el cuerpo policial.
Durante el proceso de identificación, uno de los individuos mostró una actitud evasiva, manifestando carecer de documentación acreditativa e intentando dificultar su identificación mediante la aportación de datos de filiación falsos.
Sin embargo, tras realizar un registro en el vehículo en el que se desplazaba, los agentes localizaron una cartera que contenía su documentación auténtica, lo que permitió su correcta identificación.
Así, se comprobó que le constaban en vigor tres requisitorias judiciales, emitidas por el Juzgado de lo Penal nº4 y por los Juzgados de Instrucción nº5 y nº7 de Las Palmas de Gran Canaria, relacionadas con la presunta comisión de un delito contra la salud pública y dos delitos contra la seguridad vial.
De igual modo, mediante el enlace con la Sala Operativa del CECOES 1-1-2, se procedió a la comprobación de las requisitorias judiciales, verificando su vigencia y siendo debidamente contrastadas con los órganos judiciales correspondientes.