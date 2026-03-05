El kiosco de Santa Cruz que escondía kilos de hachís y cocaína a 5 metros de un parque infantil

Un kiosco que debía ser un punto de encuentro vecinal se había convertido en la peor pesadilla para las familias de Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba, de forma impune, a escasos cinco metros de un parque infantil, generando un grave riesgo para los menores de la zona.
Quejas vecinales y vigilancia policial
La operación comenzó gracias a la valentía de los residentes. La recepción de numerosas quejas vecinales puso sobre la pista de un hombre que, presuntamente, utilizaba el negocio que regentaba como fachada para el tráfico de drogas. La cercanía al área recreativa infantil multiplicó la urgencia de la intervención policial para garantizar la salubridad y seguridad del barrio.
Tras varios dispositivos de vigilancia, los agentes comprobaron que el investigado realizaba las ventas de hachís, cocaína y éxtasis en plena vía pública, aprovechando el trasiego de clientes del kiosco. Además, se detectó que el detenido conducía habitualmente vehículos sin carnet, agravando el riesgo para la seguridad vial de Santa Cruz.
El botín: cinco kilos de hachís y miles de euros
Con la autorización judicial en mano, la entrada y registro en el domicilio del sospechoso confirmó las peores sospechas. La Policía Nacional logró incautar:
- 5.020 gramos de hachís.
- 42 gramos de cocaína y dosis de éxtasis.
- Más de 4.300 euros en billetes fraccionados.
Tolerancia cero con el tráfico de drogas
Este golpe al narcotráfico en la capital tinerfeña refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad con la erradicación de los puntos de venta en barrios residenciales. La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es clave y ofrece el correo
antidroga@policía.es para denuncias anónimas. El detenido ya ha pasado a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.