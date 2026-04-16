Los usuarios habituales del Tranvía de Tenerife deberán ajustar sus planes de movilidad este fin de semana. Metrotenerife ha confirmado que la Línea 1 sufrirá dos modificaciones importantes en su servicio operativo debido a trabajos de mantenimiento y a la celebración de un gran evento deportivo en la capital chicharrera. Las alteraciones comenzarán el sábado por la tarde y alcanzarán su punto crítico durante toda la jornada del domingo.
Esta planificación busca minimizar el impacto en los ciudadanos, garantizando alternativas de transporte gratuitas en los tramos donde los raíles queden fuera de servicio. Si tienes previsto desplazarte entre Santa Cruz y La Laguna, toma nota de los siguientes horarios y tramos afectados.
Domingo 19 de abril: El Tranvía de Tenerife se queda en Cruz del Señor
La actuación de mayor calado tendrá lugar el domingo, día 19. Con motivo de una nueva fase de los trabajos de mantenimiento preventivo de carril, el Tranvía de Tenerife verá alterada su operativa habitual desde las 07:00 hasta las 24:00 horas.
Durante ese tiempo, los tranvías circularán exclusivamente entre las paradas de La Trinidad y Cruz del Señor. Esto significa que las estaciones situadas entre Cruz del Señor y el Intercambiador de Santa Cruz no contarán con servicio de trenes.
Alternativa gratuita con guaguas de TITSA
Para evitar que los pasajeros se queden en tierra, Metrotenerife ha coordinado una conexión especial con guaguas de TITSA. Este enlace será completamente gratuito para los usuarios del tranvía y cubrirá el trayecto entre las estaciones de Cruz del Señor y el Intercambiador. Además, la compañía reforzará la presencia de personal de apoyo en las paradas clave para orientar a los viajeros sobre los puntos de transbordo.
Tras finalizar las tareas de mantenimiento durante la noche dominical, se espera que el servicio recupere la plena normalidad el lunes 20 de abril a primera hora.
Sábado 18: Afecciones por la carrera Binter NightRun
Antes de las obras del domingo, el Tranvía de Tenerife tendrá su primer ajuste la tarde del sábado 18. La celebración de la carrera nocturna Binter NightRun obligará a restringir el paso de los vehículos por el centro de Santa Cruz para garantizar la seguridad de los corredores.
A partir de las 18:30 horas, la Línea 1 operará solo entre Teatro Guimerá y La Trinidad. Por tanto, las paradas de Fundación e Intercambiador quedarán inhabilitadas temporalmente. Se prevé que, sobre las 23:30 horas, una vez la Policía Local de Santa Cruz dé el visto bueno tras el fin del evento, el servicio se restablezca en todo el trazado.
Desde ese momento y durante la madrugada del sábado al domingo, el Tranvía de Tenerife prestará su habitual servicio ininterrumpido de fin de semana, hasta que a las 07:00 del domingo comience el corte por mantenimiento mencionado anteriormente.
Recomendaciones para los usuarios de Metrotenerife
Desde la compañía se recomienda a los pasajeros consultar los paneles informativos situados en cada parada y estar atentos a las redes sociales oficiales. Si vas a desplazarte este fin de semana, sal con algo más de antelación para realizar los transbordos entre el Tranvía de Tenerife y las guaguas de enlace, especialmente durante la jornada del domingo.