La Policía Nacional la pilla vendiendo droga en su coche en Santa Cruz de Tenerife: no es lo único que ocultaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas.
La actuación se enmarca en una operación antidroga iniciada tras recibirse información sobre una mujer que, al parecer, se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes utilizando su vehículo particular.
Como resultado de las gestiones practicadas, los agentes localizaron a la sospechosa en su coche. Tras observar como ocultaba en la zona del copiloto un objeto metálico junto a lo que podría ser sustancia estupefaciente, procedieron a seguirla.
Tenía un revólver con 46 cartuchos
Posteriormente, fue interceptada e identificada, hallándose en su poder un arma de fuego tipo revólver con 46 cartuchos del calibre 38 corto, así como cerca de un gramo de cocaína.
Ante estos hechos, y con el fin de localizar más sustancias estupefacientes u otras armas, los agentes llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio de la investigada, previa autorización judicial, interviniéndose en la misma en torno a 5 gramos de crack y 465 euros en efectivo.
Tras su detención, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración Ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales.
Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es