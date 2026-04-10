La lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la capital tinerfeña ha sumado un nuevo éxito. Agentes de la Policía Nacional Santa Cruz han logrado desmantelar un activo punto de venta de droga que operaba en pleno corazón del barrio de Santa Clara. La operación, que se saldó con la detención de dos individuos y el ingreso en prisión de uno de ellos, pone fin a meses de inseguridad para los vecinos de la zona, quienes habían detectado movimientos sospechosos en dos domicilios cercanos.
Investigación de la Policía Nacional Santa Cruz en el barrio de Santa Clara
La investigación se inició gracias a la labor de inteligencia y prevención de los grupos especializados de la comisaría provincial. Los agentes detectaron la existencia de un punto activo donde, presuntamente, dos personas se dedicaban a la venta y distribución de sustancias prohibidas, principalmente cocaína, utilizando sus propias viviendas como base de operaciones.
Durante las vigilancias discretas realizadas en el barrio de Santa Clara, los investigadores de la Policía Nacional Santa Cruz observaron un patrón inequívoco de menudeo: a dichos inmuebles acudía diariamente un flujo constante de personas. Según fuentes policiales, los “clientes” llegaban portando dinero en efectivo y abandonaban el lugar apenas unos minutos después tras adquirir la sustancia, lo que confirmó las sospechas de los agentes sobre la actividad ilícita que se desarrollaba en el interior.
Registro judicial e incautación de estupefacientes
Con las pruebas recabadas, y tras obtener la necesaria autorización del Juzgado de Instrucción competente, la Policía Nacional Santa Cruz procedió a realizar la entrada y registro en los inmuebles señalados. El despliegue policial sorprendió a los investigados, permitiendo la detención de ambos sin que pudieran deshacerse de las pruebas.
En el transcurso de los registros, los agentes lograron incautar un botín significativo que demuestra la capacidad de distribución de este punto de venta:
- 123 gramos de cocaína de gran pureza.
- 0,6 gramos de crack, una sustancia altamente adictiva y peligrosa.
- 1 gramo de hachís.
- Diversas cantidades de dinero en efectivo, fraccionado presumiblemente para facilitar los cambios en las transacciones de menudeo.
A los detenidos se les imputa un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso inmediato en prisión para uno de los dos arrestados, dada la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas por los agentes.
El compromiso contra el narcotráfico y la colaboración ciudadana
Esta nueva intervención de la Policía Nacional Santa Cruz se enmarca dentro del plan estratégico de lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas a pequeña y mediana escala en los barrios de Tenerife. El desmantelamiento de estos “puntos negros” es prioritario para mejorar la convivencia ciudadana y reducir la sensación de inseguridad en núcleos poblacionales como Santa Clara.
Desde la Policía Nacional han querido recalcar la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar estas actividades. “Cualquier indicio o sospecha es vital para iniciar una investigación exitosa”, señalan fuentes del cuerpo. Para ello, mantienen activo el canal de comunicación confidencial a través del correo electrónico antidroga@policia.es, donde los ciudadanos pueden informar de forma anónima sobre cualquier movimiento relacionado con el narcotráfico.