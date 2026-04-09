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Localizan en Tenerife el presunto autor de la muerte de un hombre en Gran Canaria

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento
Localizan en Tenerife el presunto autor de la muerte de un hombre en Gran Canaria
Coche de la Policía Nacional. Archivo
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La Policía Nacional ha detenido en la isla de Tenerife a un hombre por su presunta relación con la muerte de otro en el sur de Gran Canaria, en concreto, en la zona de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, según ha podido confirmar a Europa Press el cuerpo policial.

La investigación, que corre a cargo de la Policía Nacional, se encuentra en curso para conocer qué ocurrió y cómo se produjo la muerte del hombre en Maspalomas.

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En cuanto al presunto autor de la muerte, que ha sido detenido esta semana en Tenerife, se espera su pase a disposición judicial en las próximas horas.

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