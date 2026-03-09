Prisión provisional por asesinato para la mujer detenida por la muerte de su bebé de 20 meses en Gran Canaria

La Plaza Nº3 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la prisión provisional por un delito de asesinato con alevosía para la mujer arrestada la semana pasada por su implicación en la muerte de su bebé de unos 20 meses después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor inerte en brazos.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la decisión ha sido adoptada en la jornada de este lunes, puesto que durante el fin de semana se prorrogó su detención para proseguir con la investigación.
Los hechos tuvieron lugar a última hora del pasado miércoles, 4 de marzo, cuando varias personas observaron a la mujer por el barrio marinero con el bebé inerte y llamaron a las autoridades, según ha explicado la Policía Nacional.
Hasta el lugar acudieron agentes policiales y recursos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación a la pequeña y la trasladaron hasta el Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.
Se inició entonces una investigación cuya competencia asumió el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria para esclarecer lo sucedido y las causas de la muerte de la pequeña.