Ni el 1 de enero ni el 25 de diciembre: Harvard revela cuál es el día con más cumpleaños del mundo

Existe una creencia popular que asocia los festivos más importantes del año con una mayor tasa de natalidad. Sin embargo, los datos fríos de los registros civiles cuentan una historia muy distinta. Ni el 1 de enero ni el 25 de diciembre: la Universidad de Harvard ha analizado millones de partidas de nacimiento y ha revelado cuál es, oficialmente, el día con más cumpleaños del mundo.
El estudio, liderado por el prestigioso economista Amitabh Chandra, concluye que el 16 de septiembre es la fecha reina del calendario. Si te llamas a ti mismo “bebé de septiembre”, formas parte del mayor pico demográfico registrado en las últimas décadas, un fenómeno que se repite con una precisión asombrosa en casi todos los países del hemisferio norte.
¿Por qué el 16 de septiembre es el día con más cumpleaños?
La respuesta a por qué el día con más cumpleaños cae precisamente a mediados de septiembre no se encuentra en el otoño, sino en el invierno anterior. Para que un bebé nazca el 16 de septiembre, su concepción tuvo que producirse, aproximadamente, el 24 de diciembre.
Este “pico de fertilidad” coincide exactamente con las vacaciones de Navidad y Nochevieja. Los expertos señalan que el ambiente festivo, el mayor tiempo compartido en pareja y, en muchos casos, el descenso de las temperaturas, crean el escenario ideal para la concepción. Es lo que los demógrafos llaman el “baby boom navideño”, cuyo resultado estalla nueve meses después en los paritorios de todo el mundo.
El ranking de los días más comunes para nacer
Aunque el 16 de septiembre lidera la lista como el día con más cumpleaños, no es una fecha aislada. El estudio de Harvard muestra que los días que le siguen de cerca son:
- 17 de septiembre (segundo puesto)
- 19 de septiembre (tercer puesto)
- 20 de septiembre (cuarto puesto)
Resulta fascinante observar que, mientras septiembre está saturado de celebraciones, los días menos comunes para cumplir años suelen ser, irónicamente, los grandes festivos como el 25 de diciembre o el 29 de febrero (año bisiesto). Esto se debe, en gran medida, a que los hospitales evitan programar cesáreas o inducciones al parto durante las festividades nacionales.
El impacto de nacer en el día con más cumpleaños
Nacer en el día con más cumpleaños del mundo tiene implicaciones que van más allá de la anécdota. En el entorno escolar, los nacidos el 16 de septiembre suelen ser de los más “viejos” de su promoción en muchos sistemas educativos, lo que a veces se traduce en una ligera ventaja en el desarrollo físico y cognitivo durante los primeros años de infancia.
Además, para el sector servicios en Canarias, esta acumulación de onomásticas supone un reto logístico. Desde pastelerías hasta locales de ocio infantil en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas, la demanda de eventos para la segunda quincena de septiembre suele duplicar la de meses como mayo o junio.
¿Qué dice la ciencia sobre tu personalidad si naciste hoy?
Aunque Harvard se centra en la estadística pura y dura del día con más cumpleaños, la sociología añade que compartir fecha con tanta gente genera un sentimiento de comunidad único. Ser un “hijo de la Navidad” implica que tu origen está ligado a una época de celebración y reencuentro familiar, algo que, curiosamente, parece reflejarse en la recurrencia con la que estos datos se vuelven virales cada año en redes sociales.
Si hoy es 16 de septiembre y estás leyendo esto: felicidades. No solo celebras tu vida, sino que formas parte del mayor fenómeno demográfico coordinado de la humanidad.