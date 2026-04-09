Una masa de aire polar amenaza a Canarias: la Aemet eleva a “nivel máximo” de aviso amarillo

El tiempo en Canarias sufrirá un cambio drástico a partir de este jueves, 9 de abril. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias han activado un paquete de avisos ante la inminente llegada de un frente atlántico asociado a una masa de aire polar. Este fenómeno meteorológico adverso pondrá a la totalidad del Archipiélago bajo vigilancia, destacando especialmente el riesgo en las costas y las rachas de viento huracanadas en las zonas altas.
Alerta naranja por fenómenos costeros en Canarias
La situación más preocupante se vivirá en el mar. El Ejecutivo regional ha elevado a situación de alerta el riesgo marítimo en todas las islas, pero con especial incidencia en las islas orientales. El aviso naranja se centra en Lanzarote, donde se espera una mar combinada del noroeste con olas que podrían alcanzar los 6 metros de altura.
En el resto del litoral canario rige el aviso amarillo, con olas de entre 4 y 5 metros que complicarán cualquier actividad náutica. Las autoridades piden máxima precaución en las zonas de costa, ya que la fuerza del Atlántico será especialmente intensa durante la pleamar, prevista para las 06:35 y las 19:05 horas. A pesar de que los coeficientes de marea son bajos, la energía de la mar de fondo supone un riesgo real para bañistas y embarcaciones.
Vientos de hasta 80 km/h y masa de aire polar
De forma simultánea, la masa de aire polar comenzará a desplazar el aire cálido que ha predominado en las últimas jornadas. La Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por viento en toda la comunidad autónoma. Se espera que un flujo de componente noroeste sople con intensidad moderada a fuerte, dejando rachas que superarán los 70 km/h de forma generalizada.
Sin embargo, el pronóstico advierte de que el viento arreciará durante la tarde del jueves. En las cumbres, zonas de dorsal y medianías orientadas al sur, se podrían registrar rachas de hasta 80 km/h. Las zonas donde el impacto del viento será más severo incluyen:
- Tenerife: Especial atención en las zonas altas, la dorsal y el extremo oeste.
- Gran Canaria: Medianías del sureste y vertientes oeste y noreste.
- La Palma: Cumbres y vertientes este/oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Zonas de interior y áreas despejadas.
Lluvias persistentes y nieve en el Teide
La entrada de este frente no solo traerá viento y mala mar, sino también un aumento considerable de la inestabilidad. Se espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles a moderadas que podrían volverse persistentes a lo largo del día. Lanzarote y Fuerteventura no escaparán a este episodio, con precipitaciones previstas principalmente durante la mañana.
El descenso térmico será la nota dominante. Aunque las máximas en las costas se mantendrán entre los 20 y 21 grados, la sensación térmica será mucho menor debido al viento y la humedad. En las zonas altas de Tenerife, la Aemet mantiene la probabilidad de heladas débiles en el Teide, lo que no descarta la aparición de los primeros copos de nieve o cencellada ante la llegada del aire polar.
Evolución para el fin de semana
Este episodio de inestabilidad en el tiempo en Canarias forma parte de un movimiento meteorológico a gran escala que también afectará a la Península. Mientras que el jueves y viernes las Islas sufrirán el núcleo del frente, se espera que a partir del sábado 11 la situación empiece a estabilizarse lentamente con la llegada de las altas presiones. No obstante, el descenso térmico será duradero, marcando un final de semana mucho más fresco de lo habitual para esta época del año.
Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población evitar los desplazamientos innecesarios por carretera en zonas de cumbre, asegurar toldos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y alejarse de espigones o muelles donde el golpe de mar pueda ser fatal.