Toda Canarias en alerta este jueves: la Aemet eleva el nivel de aviso por fenómenos meteorológicos adversos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias han activado diversas alertas y avisos ante la llegada de un episodio de fenómenos meteorológicos adversos que afectará a la totalidad del Archipiélago este jueves, 9 de abril.
La situación más crítica se localiza en el litoral, donde se ha declarado la alerta por fenómenos costeros debido a una mar combinada que podría alcanzar los 6 metros de altura.
Aviso naranja por fenómenos costeros
El Ejecutivo regional ha elevado a situación de alerta el riesgo marítimo en todas las islas. El aviso naranja se centra especialmente en Lanzarote durante la mañana de este jueves, con previsión de mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.
En el resto de las costas, se mantiene el aviso amarillo por olas de 4 a 5 metros. Los coeficientes de marea se sitúan en niveles bajos (29 para hoy), mientras que las pleamares están previstas para las 06:35 y las 19:05 horas.
Viento de 80 km/h
De forma paralela, la Dirección General de Emergencias ha declarado la prealerta por viento en toda la comunidad autónoma. Se espera un flujo de componente noroeste de carácter moderado a fuerte, con rachas que superarán de forma generalizada los 70 km/h.
Sin embargo, el pronóstico advierte de que el viento arreciará durante la tarde, momento en el que se podrían registrar rachas muy fuertes de hasta 80 km/h en zonas altas, cumbres y medianías orientadas al sur.
Las áreas con mayor afección por el viento serán:
- Tenerife: Zonas altas, dorsal, extremo oeste y vertiente sur del área metropolitana.
- Gran Canaria: Medianías del sureste y zonas bajas del oeste y noreste.
- La Palma: Cumbres y vertientes este y oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Zonas de interior.
Lluvias y temperaturas
Para este jueves, la Aemet informa de un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles a moderadas que podrían ser persistentes. En Lanzarote y Fuerteventura también se esperan precipitaciones, principalmente durante la primera mitad del día.
En cuanto a las temperaturas, los termómetros registrarán pocos cambios, con un ligero ascenso de las máximas en la vertiente este de las islas orientales. En las cumbres de Tenerife, se mantiene la probabilidad de heladas débiles en el Teide.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas que bajarán hasta los 12 grados en puntos de El Hierro.