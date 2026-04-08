La llegada de una nueva borrasca obliga a activar la prealerta en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado oficialmente la situación de prealerta por viento en todo el archipiélago. La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas de este jueves, 9 de abril.
Esta resolución se adopta en base a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según el informe técnico, se espera viento de componente noroeste de carácter moderado con intervalos de fuerte. Las rachas podrán alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, aunque se prevé que la intensidad aumente durante la tarde del jueves, cuando puntualmente se podrían registrar rachas superiores a los 80 kilómetros por hora.
Zonas afectadas por islas
La incidencia del viento variará según la orografía de cada isla:
- Tenerife: Afectará a zonas altas y de cumbre, zona de la dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste.
- La Palma: Zonas altas y costas este y oeste.
- La Gomera: Norte y noroeste, zonas del este, oeste y medianías al sur.
- El Hierro: Zonas altas, El Pinar y vertiente oeste.
- Gran Canaria: Viento en medianías y zonas bajas del oeste, suroeste y noreste, así como medianías del sureste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Especial afectación en zonas del interior.
Medidas de prevención y autoprotección
La Dirección General de Emergencias ha emitido una serie de consejos de autoprotección para evitar accidentes.
Se recomienda a la población cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, además de retirar de balcones y azoteas cualquier objeto (como macetas) que pueda caer a la vía pública. Asimismo, se aconseja revisar el estado de cornisas o fachadas para evitar el desprendimiento de escombros.
En cuanto a la movilidad, se insta a aplazar los desplazamientos por carretera no esenciales y, en caso de ser necesarios, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la calzada. Se recomienda priorizar el uso del transporte público y evitar excursiones o acampadas en zonas forestales.
Seguridad en el exterior y actividades lúdicas
En entornos urbanos, es fundamental alejarse de edificaciones en construcción, casas viejas, grúas o tendidos eléctricos. También se debe evitar caminar por jardines o zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas.
Para las actividades en la costa y montaña, las autoridades son taxativas: se debe evitar el tránsito por zonas de cumbre, acantilados y espigones. En el ámbito marítimo, se recomienda no navegar y asegurar los amarres de las embarcaciones.
Ante cualquier situación de riesgo, se recuerda que el teléfono de emergencias es el 1-1-2, mientras que para consultas de información general está disponible el 012.