Avisos en Canarias este jueves: la Aemet confirma las zonas con rachas de hasta 70 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones para este jueves, 9 de abril, activando avisos amarillos en toda la geografía canaria.
La comunidad autónoma se enfrentará a una jornada marcada por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y un notable empeoramiento del estado del mar, con olas que llegarán a los 5 metros de altura.
Rachas de 70 km/h
El riesgo por viento comenzará desde la medianoche en el norte de Tenerife, extendiéndose al resto del Archipiélago a partir de las 06:00 horas. Según los datos oficiales, se esperan rachas máximas de 70 km/h de componente norte-noroeste.
Las zonas con mayor afectación por el viento serán:
- Tenerife: Zonas altas, cumbres, zona de la dorsal, extremo noreste, vertiente sur del área metropolitana, extremo oeste y vertiente suroeste.
- Gran Canaria: Medianías y zonas bajas del oeste, suroeste y noreste, además de las medianías del sureste y cumbres.
- Lanzarote y Fuerteventura: Especialmente en zonas del interior de ambas islas.
- La Palma: Zonas altas y vertientes este y oeste.
- La Gomera y El Hierro: Zonas altas, cumbres y medianías del sur (El Pinar y vertiente oeste en el caso herreño).
Olas de 5 metros
La situación en el litoral será igualmente inestable. La Aemet ha activado el aviso por fenómenos costeros debido a una mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros.
En Fuerteventura y La Palma, el aviso comenzará a las 03:00 horas, mientras que en el resto de las islas se activará progresivamente entre las 05:00 y las 08:00 horas.
Además de la mar combinada, se prevé viento del norte o noroeste con fuerza 7 (de 50 a 61 km/h), afectando especialmente al suroeste de Tenerife y al sureste de La Gomera.
Los avisos permanecerán vigentes durante toda la jornada del jueves.
Se recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera en zonas de cumbre y evitar las actividades náuticas o el tránsito por zonas costeras expuestas al fuerte oleaje del noroeste.