La lluvia no da tregua en Canarias: la Aemet avisa de un desplome de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias una jornada marcada por el predominio de cielos nubosos, la presencia de lluvias ocasionales y un descenso generalizado de las temperaturas máximas.
La inestabilidad afectará especialmente al norte y las cumbres de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones localmente moderadas.
Lluvias y viento
Según la previsión oficial, el norte de las islas montañosas mantendrá cielos cubiertos con lluvias débiles a moderadas. Estas precipitaciones podrían extenderse a las medianías del sur durante las horas de la tarde de forma ocasional.
En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, la probabilidad de lluvias es baja y se concentrará principalmente a últimas horas del día.
El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará de componente norte con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos de fuerte que girarán a noroeste por la tarde.
La Aemet advierte sobre la posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes en zonas de la Dorsal, medianías del nordeste y el extremo noroeste de Tenerife, así como en las cumbres de Gran Canaria y vertientes expuestas de las islas occidentales.
Descenso térmico y heladas en el Teide
En cuanto a las temperaturas, los termómetros experimentarán un descenso de ligero a moderado, siendo este más significativo en las zonas de interior y medianías. Las máximas podrían caer de forma notable en las cumbres centrales. De hecho, se esperan heladas débiles en las zonas altas de Tenerife, específicamente en el entorno del Teide.
Los valores térmicos oscilarán entre los 20 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y los 12 grados de mínima que se registrarán en puntos de la isla de El Hierro. En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán entre los 16 y los 19 grados.
Aviso por mar de fondo
Las condiciones marítimas empeorarán a lo largo del día. Se prevé viento del norte de fuerza 3 a 5, que podría alcanzar fuerza 7 al sur de La Palma. Habrá fuerte marejada o marejada, con un mar de fondo del noroeste que aumentará desde la tarde hasta alcanzar alturas de 3 a 4 metros.
Se recomienda precaución en las zonas costeras del norte debido a la presencia de aguaceros y visibilidad reducida.
El tiempo por islas
- Tenerife: Nuboso en el norte con lluvias ocasionales. Temperaturas máximas en descenso notable en el interior. Viento fuerte con rachas muy fuertes en la Dorsal y cumbres.
- La Palma: Intervalos nubosos y lluvias moderadas en el norte. Viento de componente norte girando a noroeste con rachas muy fuertes en extremos y altas cumbres.
- La Gomera y El Hierro: Nubosidad abundante con lluvias en el norte y medianías. Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y descenso de las máximas en zonas altas. Viento moderado a fuerte.
- Gran Canaria: Cielos cubiertos en el norte y lluvias débiles. Descenso de temperaturas que puede ser notable en cumbres. Riesgo de rachas muy fuertes en vertientes este y oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: Tendencia a intervalos nubosos tras una mañana cubierta. Baja probabilidad de lluvias dispersas al final del día. Descenso moderado de las máximas.