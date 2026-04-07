La visita del Papa León XIV costará 15 millones de euros: Canarias busca voluntarios

La Santa Sede y los coordinadores de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han puesto en marcha la maquinaria para recibir al Pontífice. La visita del Papa León XIV a España será uno de los eventos religiosos más significativos del año, con una agenda que abarca desde la capital española hasta el Archipiélago canario. Fernando Giménez Barriocanal, coordinador nacional del viaje, ha desvelado los primeros detalles financieros de una travesía que promete transformar las ciudades anfitrionas.
Del 6 al 12 de junio, el Papa León XIV recorrerá Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Bajo el lema ‘Alzad la mirada’, la visita busca movilizar a millones de fieles, aunque el despliegue logístico conlleva una inversión inicial de 15 millones de euros, una cifra que, según el propio Barriocanal, probablemente se quede corta ante la magnitud de los actos previstos.
Impacto económico del Papa León XIV España y presupuesto inicial
La financiación de un evento de estas características suele ser objeto de debate. Sin embargo, desde la organización han sido tajantes: la visita del Papa León XIV a España no solo es un gasto, sino una inversión masiva. Aunque el presupuesto base se sitúa en los 15 millones de euros, las estimaciones técnicas sugieren que el impacto económico directo e indirecto superará los 100 millones de euros.
Esta inyección financiera beneficiará especialmente al sector servicios, la hostelería y el transporte en las cuatro sedes principales. Barriocanal detalló que, a pesar de que la agenda definitiva aún no está cerrada, ya se ha conseguido cubrir el 50% del presupuesto previsto. El resto se espera completar a través de donaciones, patrocinios y colaboraciones de fieles que ven en este viaje una oportunidad histórica para el país.
El recorrido del Pontífice: Canarias como punto estratégico
Uno de los puntos más destacados de este viaje es la inclusión de las dos capitales canarias. La llegada del Papa León XIV a Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife los días 11 y 12 de junio supone un hito para el Archipiélago. La logística en las Islas presenta desafíos únicos, pero el entusiasmo es desbordante.
Mientras que en ciudades como Barcelona el registro de voluntarios ya se ha cerrado debido a la avalancha de solicitudes —con un comunicado oficial agradeciendo las “muchas manos” ofrecidas—, en Canarias y Madrid el proceso sigue abierto. Las autoridades eclesiásticas locales recuerdan que todavía se necesitan perfiles para tareas de apoyo, logística y acogida de peregrinos que viajarán desde otros puntos del territorio nacional y del extranjero.
Voluntariado y logística: Barcelona agota sus plazas
La respuesta ciudadana ante la visita del Papa León XIV ha superado todas las expectativas iniciales. En la ciudad condal, donde el Pontífice permanecerá del 9 al 11 de junio, la web oficial ha tenido que colgar el cartel de “completo” en su sección de voluntarios. “No hacen falta más manos. Muchas gracias a todos”, reza el comunicado, instando a los fieles a seguir apoyando el evento mediante la oración.
Sin embargo, para los residentes en Tenerife y Gran Canaria, la oportunidad de participar activamente sigue vigente. Se buscan colaboradores en tres áreas principales:
- Apoyo logístico: Durante los actos centrales y los traslados del Pontífice.
- Donaciones en especie: Cesión de materiales, transporte o servicios profesionales.
- Acogida: Familias que puedan ofrecer su hogar para albergar a los miles de peregrinos que se esperan en el archipiélago.
El significado de ‘Alzad la mirada’
Más allá de los números y la logística, el lema elegido para la visita, ‘Alzad la mirada’, define el tono espiritual del viaje. El logo oficial ya ha sido presentado, simbolizando la unión entre las distintas comunidades autónomas que visitará el Papa León XIV.
La Iglesia subraya que, aunque la estimación total del coste no se conocerá hasta que la agenda sea definitiva, el retorno social y la visibilidad internacional que España —y especialmente Canarias— obtendrá durante esa semana del 6 al 12 de junio, justifican el despliegue. El mundo pondrá sus ojos en nuestro país, esperando los mensajes de calado que el Papa León XIV suele emitir en sus viajes internacionales.