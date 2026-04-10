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El obispo lo confirma: el dinero para la visita a Canarias de León XIV “queda aquí, no va al papa ni al obispado”

Asimismo, ha anunciado que el excedente que pueda quedar se dedicará a la apertura de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna
El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, durante la inauguración de una oficina de información en La Laguna sobre la visita del papa León XIV. Sergio Méndez
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El dinero que perciba la Iglesia para la visita de León XIV a Canarias “queda aquí, no va al papa, al obispado, ni a nadie”, ha recalcado este viernes el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, durante la inauguración de una oficina de información habilitada al efecto en La Laguna.

Acompañado del coordinador nacional de la visita del papa a España, Yago de la Cierva, monseñor Santiago ha esgrimido que “no malgastamos el dinero, ese dinero que vamos a recibir es importante recordarlo: queda aquí, esto no es que traemos un cantante, un conferenciante y le pagamos un caché“.

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Ha abundado en que lo que se perciba a través de donaciones o de las aportaciones de empresas y administraciones públicas “es para generar empleo en las Islas, para contratar personas (…). Es un dinero que repercute en la sociedad canaria y va a hacer de este evento, de las Islas, titulares en todo el mundo“.

El obispo ha anunciado, asimismo, que con el excedente que pueda quedar, una vez descontados los gastos de la organización, se dedicará a la apertura de un centro de día para personas sin hogar en La Laguna

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