La incertidumbre sobre el estado del inmueble tras la tragedia de esta madrugada empieza a despejarse. Tras una minuciosa inspección ocular realizada por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ha confirmado que el edificio del incendio en Tenerife no corre riesgo de derrumbe. A pesar de la virulencia de las llamas, que se originaron en la calle Los Bancales (Los Realejos), los expertos aseguran que la estructura principal del bloque de tres plantas se mantiene estable, lo que supone un alivio para los vecinos evacuados.
Urbanismo descarta daños estructurales tras el incendio en Tenerife
El equipo técnico desplazado hasta el barrio de El Toscal ha emitido un primer informe tras evaluar los pilares y vigas del edificio afectado. Según confirman desde el Ayuntamiento, el edificio no sufre daños estructurales graves que comprometan la estabilidad del conjunto residencial. No obstante, la vuelta a la normalidad no será inmediata. Aún falta por comprobar exhaustivamente el estado de las instalaciones eléctricas, los suministros de agua y las conducciones de gas, que podrían haberse visto seriamente dañadas por las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio en Tenerife.
El suceso se produjo en torno a las 03:29 de la madrugada, momento en el que el Cecoes 112 activó de forma urgente a los servicios de emergencia. Varias dotaciones de los Bomberos de Tenerife trabajaron sin descanso no solo en la extinción de las llamas, que se propagaron por la fachada, sino también en la ventilación de un inmueble que se convirtió en una trampa de humo para sus residentes.
El balance humano: una tragedia que conmociona a la isla
A pesar de las buenas noticias en el plano arquitectónico, el balance personal sigue siendo devastador. Los profesionales médicos han confirmado el fallecimiento de una mujer de 60 años por inhalación de humo. Además, el incendio en Tenerife ha dejado a otras siete personas afectadas, tres de ellas en estado crítico tras haber sido recuperadas de sendas paradas cardiorrespiratorias.
Las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas y avanzadas practicadas por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) fueron determinantes para estabilizar a estos tres pacientes antes de su traslado urgente al Hospital Universitario de Canarias (HUC) y al Hospital de La Candelaria. Otros cuatro heridos con lesiones de diversa consideración y varios afectados leves completan el parte de una noche negra en Los Realejos.
Despliegue de seguridad y atención psicológica
Desde el primer momento del incendio en Tenerife, el despliegue de recursos fue masivo. El SUC, además de las unidades medicalizadas, activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para prestar asistencia inmediata a las víctimas y familiares, quienes vivieron escenas de pánico al ver cómo el fuego se extendía desde la primera planta por el exterior del bloque.
Los servicios policiales aseguraron la calle Los Bancales durante toda la mañana para permitir el trabajo de los peritos municipales. La investigación sobre las causas del fuego continúa abierta, mientras los vecinos evacuados (unas 30 personas en total) permanecen a la espera de que los técnicos de suministros den el visto bueno definitivo para acceder de forma segura a sus viviendas, siempre que estas no hayan sido afectadas directamente por las llamas o el hollín.
Próximos pasos en la calle Los Bancales
La Gerencia de Urbanismo mantendrá la vigilancia sobre el inmueble en las próximas 48 horas. Aunque el riesgo de colapso está descartado, el incendio en Tenerife ha dejado claro que la seguridad en edificios de cierta antigüedad es vital. El Ayuntamiento de Los Realejos está colaborando estrechamente con los afectados para gestionar los realojos temporales de aquellos cuyas casas han quedado inhabitables por el fuego directo en la primera planta.
La rápida actuación de los Bomberos de Tenerife evitó que el calor dañara el hormigón de forma irreversible. Ahora, el foco se centra en la recuperación de los tres heridos críticos y en las labores de limpieza y restauración de suministros esenciales para que la calle Los Bancales pueda, poco a poco, recuperar la normalidad tras uno de los mayores sustos que se recuerdan en la zona de El Toscal.