‘Efecto Laguna’ reúne este jueves música, industria y homenaje cultural

El Teatro Leal alberga hoy jueves (17.30 horas) una edición especial del ciclo Efecto Laguna con motivo de sus 10 años de trayectoria. La cita combina reflexión sobre la industria musical, reconocimiento a una figura clave de este ámbito en las Islas y un concierto. La celebración tendrá lugar en diversos espacios del recinto escénico de La Laguna, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
El concejal de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, celebra “una década de apuesta por la calidad y la difusión musical, especialmente por artistas del Archipiélago, dando a conocer a nuevos intérpretes y a consolidar su trayectoria, pero también a solistas y grupos de todo el panorama nacional”. “Hemos logrado ofrecer una programación muy sólida, que ha tenido una magnífica acogida por parte del público”, afirma.
LA AGENDA
La programación dará comienzo con el especial Click n’Roll Efecto Laguna, en el hall del teatro, como antesala de una jornada centrada en el sector musical y la cultura en vivo. A las 18.45 horas comenzará el Foro Promotores de Festivales, un espacio de análisis y debate conducido por la periodista Elena Falcón. El encuentro reunirá a profesionales del sector como Miguel Ramírez (Festival Internacional Canarias Jazz y Más), Pino Monterrey (Festival Akelarre), Javier Jiménez (Festival Boreal) y Ruth Barreto (Reggae Can Festival). La sesión abordará la realidad actual de los festivales, los retos del sector y las oportunidades de desarrollo cultural en el contexto canario.
La jornada continuará a las 20.20 horas con la entrega del Premio de Honor Efecto Laguna a Txowie, integrante de la banda Las Ratas, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la música local durante más de 30 años. Como cierre, desde las 20.30 horas, el público podrá disfrutar de un concierto acústico de Las Ratas, poniendo el broche final a una jornada que combina reflexión, homenaje y música en directo.
BEATRIZ MARTÍN
Como prolegómeno a la jornada conmemorativa, este miércoles estaba prevista la actuación de la cantautora Beatriz Martín con su propuesta Tres60º, una experiencia íntima y cercana donde la música se vive desde todos los ángulos, combinando la fuerza del directo con la emoción del formato acústico.