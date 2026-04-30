El actor Juan Carlos Tacoronte protagoniza el ‘Café-Teatro desde el Noroeste de Tenerife’

El actor Juan Carlos Tacoronte protagonizó el martes el Café-Teatro desde el Noroeste de Tenerife, de la Sociedad Centro Icodense, con el espectáculo de narración oral La increíble historia de Aquilina Escarcha y otros cuentos de nacer y de nacidos. La cita, que llenó la sala de la entidad cultural de Icod de los Vinos, se inscribió, además, en las Fiestas de San Marcos.
En sus narraciones, impregnadas de realismo mágico, Juan Carlos Tacoronte sigue una línea de trabajo con la que construye espectáculos de narración oral escénica a partir del acervo popular, el paisaje y el legado de su familia jornalera, llevando estas propuestas a festivales nacionales e internacionales.
Con cerca de un centenar de representaciones y más de 6.000 espectadores, el Café-Teatro desde el Noroeste de Tenerife es una iniciativa que se desarrolla desde 10 años con el apoyo del Cabildo, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias.