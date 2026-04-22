El documental ‘La partitura del cosmos’, de JuanMa V. Betancort, aterriza en la cartelera tinerfeña

La ruta del largometraje documental La partitura del cosmos sigue su curso y sitúa su centro de operaciones en Tenerife para mostrar cómo la música y la ciencia convergen en el estudio del universo. Tras su paso por las islas de La Palma y Gran Canaria, esta space opera dirigida por el cineasta tinerfeño JuanMa V. Betancort se proyecta en Multicines Tenerife, en La Laguna, hasta este jueves, 23 de abril. Durante el fin de semana, la cinta se trasladará a TEA Tenerife Espacio de las Artes, en Santa Cruz, donde iniciará su programación con un pase especial el viernes, a partir de las 19.00 horas.
Esta sesión contará con un encuentro especial con el público en el que participarán JuanMa V. Betancort y el astrofísico de origen británico John Beckman. El científico es una figura esencial en la investigación que fundamenta el largometraje de Betancort, la cual revela cómo los discos galácticos mantienen una conexión musical análoga a la de los instrumentos de una orquesta.
LA MÚSICA ELECTRÓNICA
La partitura del cosmos es una experiencia inmersiva concebida para ser vivida con el sonido y la escala de una sala de cine. El relato científico y musical está protagonizado por la compositora, pianista, diseñadora de sonido y productora estadounidense Suzanne Ciani, la madre de la música electrónica, quien viaja al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con el objetivo de decodificar los datos científicos que reflejan las investigaciones acerca de La música de las galaxias y traducirlos en una obra sonora utilizando para ello su sintetizador modular Buchla.
Para plasmar esta creación, Suzanne Ciani ha liderado una red de músicos internacionales en la que figuran artistas como Midori Takada, Lydia Kavina, Mateo Mena, Paloma Peñarrubia, Pierre Bastien, Mladen Kurajica, Juan Belda, Markus Breuss, Suso Saiz y Samuel Aguilar. El itinerario del film por el Archipiélago finalizará en la isla de Lanzarote los días 29 y 30 de abril, con sendas proyecciones en la Sala Buñuel de El Almacén, en Arrecife.
JuanMa V. Betancort, miembro de la Academia de Cine de España, consolida con este título su especialización en el cine musical de gran formato. Fundador de Insularia Films, Betancort cuenta en su haber con obras premiadas internacionalmente, como Playing Lecuona (2016) -Mejor Documental en el Festival de Montreal- y la más reciente Semilla del Son (2023), estrenada en el Festival de San Sebastián junto a su protagonista, el músico Santiago Auserón.
DIVULGACIÓN
Con La partitura del cosmos, el director eleva la apuesta estética al vincular el proceso creativo musical con la divulgación científica de primer nivel. Esta producción de Insularia Films y Featurent ha sido posible con la financiación del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Ministerio de Cultura), el apoyo del Gobierno de Canarias (Instituto Canario de Desarrollo Cultural) y el Cabildo de Tenerife, así como con la participación de CaixaForum y Radio Televisión Canaria (RTVC).