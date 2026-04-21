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El Plan Estatal de Vivienda triplica la inversión en Canarias: pasa 99 a 371 millones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho especial hincapié en que se trata de 272 millones más respecto al plan anterior
La compra extranjera de viviendas en Tenerife duplica la media nacional
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este martes en Consejo de Ministros Canarias pasará de recibir 99 millones de euros a contar con 371 millones.

Así lo ha dicho en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que se trata de 272 millones más respecto al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

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De igual modo, el canario incidió en que con el acuerdo de hoy se multiplica la financiación por tres y que el Gobierno de España pone el 60% de los fondos “siendo una competencia autonómica”.

“Se trata de un derecho constitucional y una de las principales exigencias y demandas de las familias de Canarias”, comentó el ministro.

Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.

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