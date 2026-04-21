El Plan Estatal de Vivienda triplica la inversión en Canarias: pasa 99 a 371 millones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado que con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este martes en Consejo de Ministros Canarias pasará de recibir 99 millones de euros a contar con 371 millones.
Así lo ha dicho en unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que se trata de 272 millones más respecto al Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
De igual modo, el canario incidió en que con el acuerdo de hoy se multiplica la financiación por tres y que el Gobierno de España pone el 60% de los fondos “siendo una competencia autonómica”.
“Se trata de un derecho constitucional y una de las principales exigencias y demandas de las familias de Canarias”, comentó el ministro.
Por su parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.