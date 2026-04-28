El mesón El Drago celebra por todo lo alto el 40 aniversario de su apertura

La familia Gamonal celebró por todo lo alto el 40 aniversario del Mesón el Drago en la casona que alberga el restaurante en Tegueste. Más de 300 personas acudieron a la celebración que se prolongó hasta la medianoche con actuaciones musicales y fuegos artificiales y es que la ocasión merecía tirar la casa por la ventana. Los clientes -y en muchos casos, amigos- no defraudaron a la familia y los acompañaron en la fiesta en la que se sirvió un catering a la altura del evento para deleite de los asistentes en el que los Gamonal ejercieron de anfitriones a la perfección.
La familia Gamonal se vuelca en el catering para disfrute de sus invitados
Como cabía esperar, el catering servido para celebrar el 40 aniversario de El Drago no defraudó a nadie. Papitas rellenas de conejo, flores de hibisco, ostras, langostinos rebozados, huevos de codorniz fritos, foie casero y la tarta de limón, entre otros muchos platillos, fueron servidos a los invitados por el personal de El Drago que, de nuevo, estuvo a la altura de la fiesta. Carlos Gamonal padre y tres de sus hijos -Carlos, Rebeca y Priscila- se dedicaron a atender a los asistentes y, en el caso del progenitor, a amenizar la velada contando las numerosas anécdotas vividas.
El Encuentro de los Mares se celebra por primera vez en el Norte
El Encuentro de los Mares realizará su octava travesía del 3 al 6 de mayo y lo hará por primera vez por el norte de Tenerife. Capital Natural Azul es el lema elegido para esta edición y responde a una necesidad cada vez más evidente, de volver a situar al océano en el centro del debate público. El foro vuelve con la convicción de que hay que mirar al mar como un patrimonio vivo, frágil y decisivo para el futuro.
Theresa Zabell, doble campeona olímpica en vela, elegida Premio Sartún
Encuentro de los Mares Tenerife Despierta Emociones reconocerá además a Theresa Zabell con el Premio Sartún, un galardón que distingue trayectorias estrechamente ligadas al mar. Figura esencial del olimpismo español en vela y doble campeona olímpica, Zabell ha prolongado su vínculo con el océano más allá del deporte a través de una labor constante de concienciación y defensa del medio marino desde la Fundación Ecomar, que ha convertido el deporte en una herramienta de transformación social.
Alexandre Couillon, Javier Olleros y Erlantz Gorostiza, entre los chefs
Encabezan la lista de participantes el catedrático de Ciencias Marinas Carlos Duarte, director científico de Encuentro de los Mares; la responsable europea de política pesquera, Lorella de la Cruz, Deputy Head of Unit – Blue Economy Sectors, Aquaculture and Maritime Spatial Planning de la Comisión Europea; y cocineros como el francés Alexandre Couillon (La Marine, L’Herbaudière), Javier Olleros (Culler de Pau, O Grove) o el cocinero vasco afincado en Tenerife Erlantz Gorostiza (M.B, Lava y Amalur en los hoteles The Ritz Carlton Abama y Taoro.
La guindilla
Desaparecen las pescaderías. Era una muerte anunciada o casi. La ciudades han visto cómo en los últimos años ha ido desapareciendo las pescaderías, muchas de ellas por falta de relevo, pero también está sucediendo en los mercados, donde estos puestos están siendo sustituidos por gastrobares. Hasta ahora los aficionados al pescado buscaban refugio en los supermercado pero ya Mercadona ha anunciado el cierre que será sustituido por la venta en bandejas refrigeradas de autoservicio, limpio, cortado (en filetes, rodajas o piezas enteradas) y listas para cocinar. Y éste es un paso más en la transformación radical de los supermercados. El cambio ya está aquí.