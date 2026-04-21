La Policía Canaria asume el traslado de menores con medidas judiciales

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, han firmado este martes el protocolo de actuación para el traslado de menores con medidas judiciales por parte del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Según ha informado la Delegación, tras la celebración de reuniones periódicas de los dos grupos de trabajo creados al efecto en cada una de las provincias, se ha podido alcanzar un acuerdo.
Mediante el mismo, el Gobierno de Canarias asume de manera gradual sus competencias de trasladar a los menores con medidas judiciales de las islas, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.
Al respecto, Pestana resaltó que se trata de un acuerdo “fruto de la colaboración y el diálogo entre administraciones”. “Celebramos que el Gobierno de Canarias asuma gradualmente las competencias que tiene atribuidas en estos traslados y que confirme su voluntad de ocuparse de estas funciones en su totalidad una vez disponga de recursos suficientes, a medida que vaya aumentando el número de efectivos de la Policía Canaria”, dijo.
Además, añadió que son traslados de menores con medidas judiciales a los juzgados, a citas médicas, entre islas o nuevos ingresos en los centros de menores que hasta ahora realizan en Canarias los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero que, con los incrementos previstos de plantilla de la Policía Canaria, irá asumiendo íntegramente la Comunidad Autónoma, que es la que tiene las competencias en la materia.
Mientras, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha celebrado también el acuerdo.
“Era imprescindible cumplir con el mandato de la Junta de Seguridad Canarias-Estado de 2019 y poder ejercer esta competencia conociendo toda la información que se ha trasladado en los grupos de trabajo, que han celebrado dos reuniones por provincia, explicó
Barreto se mostró satisfecha porque esta competencia se asuma progresivamente, en función de la incorporación de los efectivos policiales al Cuerpo General de la Policía Canaria, con una planificación pactada y desde el respeto institucional.
PRIMERA FASE
En virtud de lo hoy firmado, en una primera fase se establece un horario de actuación por parte de los efectivos del Cuerpo General de Policía Canaria en los traslados de los menores con medidas judiciales de lunes a viernes en horario diurno.
Así, en este primer periodo se excluyen los traslados en fines de semana y festivos, las actuaciones en horario nocturno y los traslados urgentes o no programados, que continuarán desarrollándose por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, sin perjuicio de que puedan asumirse de forma excepcional por Policía Canaria si existen recursos disponibles.
Asimismo, se ha acordado mantener una coordinación permanente entre los distintos cuerpos policiales implicados, con la celebración de reuniones periódicas de seguimiento para evaluar la operativa y ajustar los procedimientos y favorecer la colaboración en situaciones excepcionales.
Finalmente, una vez consolidada esta fase y coincidiendo con la incorporación progresiva de efectivos a la Policía Canaria, se procederá al levantamiento gradual de los límites establecidos e irán asumiéndose el resto de traslados por parte del cuerpo autonómico hasta hacerse cargo de su totalidad.