El INCIBE alerta de un fraude en plena campaña de la Renta: Hacienda le reclama apuestas online que nunca hizo

Un simple gesto como enviar una fotografía tipo selfie sosteniendo el DNI para verificar una compra por internet puede convertirse en una pesadilla fiscal. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha hecho público un caso real que sirve de advertencia para todos los contribuyentes: un usuario ha descubierto, al revisar su borrador de la Campaña de la Renta 2025, que la Agencia Tributaria le reclama impuestos por beneficios en apuestas deportivas online que jamás realizó.
El fraude del “selfie” con el DNI
La víctima contactó con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad tras detectar un cargo fiscal desconocido. La investigación determinó que, tiempo atrás, el usuario había compartido una imagen de su documentación para una gestión online aparentemente inofensiva.
Los ciberdelincuentes interceptaron esa imagen y la utilizaron para suplantar su identidad en plataformas de juego, derivando las ganancias (y las consiguientes obligaciones tributarias) al perfil del ciudadano estafado.
¿Qué hacer si Hacienda te reclama esas ganancias?
Si detectas movimientos extraños en tus datos fiscales, el INCIBE recomienda activar el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) a través de la Dirección General de Ordenación del Juego. Además, es imperativo seguir estos pasos:
- Denuncia inmediata: acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Policía Nacional).
- Renovación del documento: solicitar cita para un nuevo DNI para invalidar el anterior y acreditar el posible uso fraudulento.
- Phishing Alert: darse de alta en este servicio gratuito del Gobierno que notifica al usuario si alguien intenta registrarse en portales de juego con sus datos.
El truco para enviar tu DNI de forma segura
Para evitar futuras suplantaciones, el INCIBE insiste en la técnica de la ofuscación de datos. Si es estrictamente necesario enviar una copia del DNI, se recomienda:
- Pixelar la firma y la fotografía del rostro.
- Convertir la imagen a blanco y negro para limitar su validez.
- Añadir una marca de agua: escribir sobre la imagen un texto que indique el uso específico (ej: “Copia para contrato de alquiler – abril 2026”), dificultando así su reutilización fraudulenta.