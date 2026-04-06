Ganar dinero “fácil” dando ‘likes’ en redes sociales: así es como una mujer de Canarias perdió 30.000 euros

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de siete personas e identificación de otras diez por delitos de estafa y de blanqueo de capitales por conformar una red de engaños digitales con faltas ofertas de empleo que se destapó tras una denuncia en Corralejo (Fuerteventura).
Según informa la Benemérita en una nota de prensa, la actuación fue desarrollada por ciberagentes del ‘Equipo @’ de la isla en el marco de la operación conocida como ‘Falwork’ en la que cooperaron distintas unidades.
De esta manera, la víctima transfirió más de 30.000 euros bajo engaño al entramado de estafadores, dinero que los presuntos autores recibieron en cuentas bancarias de las que eran titulares.
La denunciante explicó en su denuncia que conoció una supuesta oferta de empleo a través de Telegram presentada por personas que se hacían pasar por representantes de una empresa dedicada a la promoción digital.
En este sentido, la propuesta consistía en realizar tareas sencillas, como dar ‘me gusta’, comentar publicaciones o tomar capturas de pantalla en distintas redes sociales, unas acciones que generaron un clima de confianza que llevó a la víctima a pensar que estaba colaborando con una organización real y formalmente constituida.
Con el tiempo, y una vez ganada su confianza, los presuntos autores ampliaron las funciones asignadas, solicitándole que realizara transferencias bancarias desde su propia cuenta a terceras personas, bajo la promesa de recibir de vuelta el dinero invertido junto a una comisión.
LA RED OPERADA DESDE DISTINTAS LOCALIDADES ESPAÑOLAS
La Guardia Civil explicó que detrás de esta fachada se encontraba una red de estafadores que operaba desde distintas localidades del país, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Ceuta, Ourense, Gijón y Madrid, y que utilizaba la identidad de una falsa empresa para captar víctimas y mover fondos de origen ilícito.
Por su parte, el ‘Equipo @’ logró identificar a los titulares de las cuentas bancarias donde la víctima efectuó mediante engaño las transferencias.
Además, la investigación permitió esclarecer el ‘modus operandi’ del grupo y avanzar en la identificación de todos sus miembros.
Finalmente, las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad de Puerto del Rosario (Fuerteventura).