Miles de pensionistas en España están comenzando a ver reflejado en sus cuentas bancarias un dinero que nunca debió salir de ellas. La devolución IRPF mutualistas se ha convertido en el proceso administrativo más esperado del año, tras la histórica sentencia 255/2023 del Tribunal Supremo. Sin embargo, las cifras actuales revelan una realidad preocupante: más de 770.000 beneficiarios potenciales todavía no han reclamado lo que les corresponde.
Bajo la nueva gestión del Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España tras heredar la cartera de María Jesús Montero, la Agencia Tributaria (AEAT) se enfrenta al reto de gestionar una avalancha de solicitudes que, en muchos casos, están sufriendo retrasos inesperados.
¿Por qué se produce la devolución IRPF mutualistas?
El origen de este conflicto reside en un error histórico en la tributación de las aportaciones a las mutualidades laborales. Entre los años 1967 y 1978, muchos trabajadores realizaron aportaciones que no recibieron el tratamiento fiscal adecuado. Mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social permitían ciertas deducciones, estos mutualistas tributaron por el 100% de sus pensiones.
El Tribunal Supremo ha sido tajante: esos pensionistas deberían haber tributado únicamente por el 75%. Esta diferencia del 25% es la que ahora genera el derecho a la devolución IRPF mutualistas. La justicia se apoya en una disposición transitoria de la Ley del Impuesto sobre la Renta que permite esta minoración, corrigiendo así décadas de desigualdad fiscal.
El problema de los 90.000 expedientes bloqueados
A pesar de que el proceso parece sencillo sobre el papel, la realidad administrativa es distinta. Cerca de 90.717 personas que ya han completado el formulario oficial de la AEAT se encuentran en un limbo legal. Sus expedientes aún no han comenzado a tramitarse, lo que genera una gran incertidumbre entre los mayores, muchos de los cuales cuentan con ese ingreso extra para aliviar su economía doméstica.
La principal barrera para los 770.000 que faltan es, simplemente, la falta de información o la dificultad para acceder a la sede electrónica. Sin solicitud previa, Hacienda no ingresará el dinero de oficio en la mayoría de los casos complejos.
Intereses de demora: Hacienda pagará un 4,06% adicional
Una de las claves que más interés despierta en la devolución IRPF mutualistas es qué sucede cuando el Estado no cumple sus propios plazos. La Agencia Tributaria dispone legalmente de un periodo de seis meses para efectuar el pago desde que se presenta la solicitud o la rectificación de la declaración.
Si Hacienda excede este plazo, el jubilado no solo recibirá el importe principal, sino que se le añadirán intereses de demora. Actualmente, estos intereses están fijados en el 4,0625%. Según fuentes de la propia AEAT, el cálculo se realiza de la siguiente manera:
- Si se devuelve lo ingresado en el IRPF: Los intereses computan desde la fecha en que el jubilado realizó el ingreso original.
- Si se devuelven retenciones: Los intereses se abonan si han pasado más de seis meses desde la solicitud de rectificación.
Este “extra” supone un alivio y una compensación justa por la espera prolongada que están sufriendo miles de ciudadanos en Canarias y en el resto del territorio nacional.
Cómo solicitar la devolución de forma correcta
Para garantizar que la devolución IRPF mutualistas llegue a buen puerto, es imprescindible realizar el trámite a través de la sede electrónica de la AEAT. Los requisitos técnicos son claros, pero pueden suponer un obstáculo para las personas de avanzada edad. Se requiere:
- Disponer de Cl@ve, certificado electrónico o número de referencia.
- Rellenar el formulario específico habilitado para mutualistas.
- Facilitar un número de cuenta bancaria donde el solicitante sea titular.
- Un número de teléfono de contacto para posibles subsanaciones.
Desde las oficinas de atención al contribuyente se recomienda pedir ayuda a familiares o gestorías si no se domina la herramienta digital, ya que un error en el formulario podría desplazar el expediente al final de la cola de tramitación.
La devolución IRPF mutualistas no es solo un trámite económico, es un acto de justicia para una generación que aportó al crecimiento del país y que, por un error de interpretación de la ley, pagó más de lo que le correspondía. Con los intereses de demora sobre la mesa, la presión aumenta para que el ministerio de Arcadi España agilice unos pagos que ya llevan demasiado tiempo esperando.