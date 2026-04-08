Hallazgo histórico en Santa Cruz: localizan un cañón de 3 toneladas junto al Cabildo de Tenerife

Las obras del edificio anexo al Cabildo de Tenerife han sacado a la luz un hallazgo arqueológico de relevancia para la historia militar de la capital. Se trata de un cañón de grandes dimensiones, realizado en hierro y con un peso aproximado de tres toneladas, que ya está siendo analizado por los técnicos de Museos de Tenerife. Según las primeras estimaciones, la pieza podría datar de finales del siglo XVI.
La pieza de artillería, cuyas dimensiones son superiores a las de otros cañones encontrados anteriormente en la zona, formaba parte del sistema defensivo de Santa Cruz de Tenerife.
Estado de conservación y estudio histórico
Actualmente, el equipo de conservación trabaja en la evaluación de sus características y necesidades de intervención. Según el informe técnico preliminar, la pieza se encuentra en mal estado, presentando una gran amalgama de tierra y minerales en su entorno.
El proceso de estudio, conservación y documentación será exhaustivo para proceder a su identificación histórica definitiva. “El objetivo es garantizar su correcta conservación y, posteriormente, integrarlo en el discurso expositivo de nuestros centros”, ha destacado el consejero José Carlos Acha.
Traslado al Castillo de San Cristóbal
El destino final de la pieza será el Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal, ubicado bajo la plaza de España. Este espacio ya alberga restos de la muralla histórica y piezas de incalculable valor, como el cañón Tigre, clave en la derrota del almirante Nelson en 1797.
El traslado de este nuevo cañón se plantea como una operación técnica compleja. Los especialistas de Museos de Tenerife, en coordinación con la empresa responsable de la obra, estudian la logística necesaria para asegurar que la pieza no sufra daños durante su extracción e instalación en el centro, donde quedará expuesta de forma permanente al público.
El sistema defensivo insular
Con la incorporación de este hallazgo, se refuerza el recorrido histórico por el sistema defensivo que protegió Tenerife. El centro de interpretación no solo pone en valor fortificaciones de la capital como Paso Alto, San Juan o San Cristóbal, sino que contextualiza otros puntos estratégicos de la geografía insular, como el castillo de San Felipe en el Puerto de la Cruz o el de San Miguel en Garachico.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, han visitado el lugar del hallazgo.