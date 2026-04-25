Dos mujeres heridas tras caer con su coche por un barranquillo en Candelaria

Dos mujeres han resultado heridas de carácter moderado tras precipitarse el coche en el que viajaban por un barranquillo en Candelaria. El accidente de tráfico ocurrió en la noche de este pasado viernes en la calle La Capitana.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del siniestro a las 21:56 horas. Según los testigos, un turismo se salió de la calzada por causas que aún se investigan y terminó cayendo por un desnivel. De inmediato, se activó un dispositivo compuesto por el Consorcio de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local.
Al llegar al lugar, los bomberos procedieron a asegurar el vehículo siniestrado para evitar mayores riesgos y colaboraron estrechamente en la extracción de las ocupantes. Por su parte, los agentes de la Policía Local de Candelaria se encargaron de regular el tráfico en la zona y de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias de esta salida de vía.
Estado de salud de las víctimas tras el accidente
El personal sanitario del SUC asistió en el lugar a las dos mujeres, quienes presentaban diversos traumatismos y policontusiones en el momento inicial de la asistencia. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas en sendas ambulancias de soporte vital básico al centro hospitalario de referencia en la capital tinerfeña.
A pesar de la aparatosidad del accidente, la valoración inicial califica las lesiones como de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores. La rápida intervención de los equipos de emergencias en Tenerife fue determinante para garantizar la asistencia inmediata en una zona de orografía complicada como es el entorno de los barranquillos de la zona costera y de medianías.