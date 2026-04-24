Día negro en las carreteras de Canarias: dos accidentes mortales en una hora

La siniestralidad vial ha golpeado con dureza al archipiélago durante la tarde de este viernes. En un intervalo de apenas una hora, dos personas han perdido la vida y otra ha resultado herida de gravedad en dos accidentes de tráfico ocurridos en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
El balance de víctimas deja una profunda conmoción en los municipios de Ingenio y El Rosario.
Atropello mortal en Las Majoreras
El primero de los incidentes reportados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 tuvo lugar en el municipio de Ingenio. Sobre las 15:40 horas, un ciclista falleció tras ser atropellado por un turismo en la vía de acceso a Las Majoreras (GC-195).
Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al punto del siniestro, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del ciclista, quien presentaba lesiones incompatibles con la vida.
En el lugar del suceso, la Policía Local se encargó de asegurar la zona y regular el tráfico, mientras que efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del atropello.
Tragedia en la TF-28
La jornada ya había sido trágica en la isla de Tenerife. A las 14:36 horas, el Cecoes recibió el aviso de una colisión entre dos motocicletas en el kilómetro 9 de la carretera TF-28, dentro del término municipal de El Rosario.
Como consecuencia del impacto, un hombre de 38 años falleció en el acto. Al igual que en el accidente de Gran Canaria, los facultativos del SUC desplazados al lugar no pudieron realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las heridas.
En el mismo siniestro, otro varón resultó afectado con diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado por el personal de la ambulancia medicalizada, fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Otro motorista murió en la misma carretera hace 3 días
El fallecimiento en la TF-28 se suma al trágico suceso ocurrido la tarde del pasado martes en la misma vía, aunque en el sur de la Isla. Un motorista perdió la vida tras una colisión frontal contra un turismo en el punto kilométrico 80, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona.
El aviso fue recibido a las 18:13 horas, alertando sobre la gravedad del impacto. El personal sanitario del SUC y del consultorio local de San Miguel confirmaron el deceso del motorista en el lugar.
Por su parte, la conductora del coche, una mujer de 85 años, tuvo que ser liberada por el Consorcio de Bomberos de Tenerife al quedar atrapada en el habitáculo. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversos traumatismos.