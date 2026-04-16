Herido en La Palma tras precipitarse con su vehículo en el mirador Risco Alto

Un hombre de 38 años ha resultado herido este jueves en La Palma tras precipitarse con su vehículo en el mirador Risco Alto, que se encuentra dentro del término municipal de Breña Baja, según ha informa este jueves el 112.
El afectado ha presentado un traumatismo de gravedad moderada en la primera asistencia sanitaria por parte de los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), siendo preciso su traslado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital General de La Palma.
El siniestro tuvo lugar a las 05.44 horas, cuando la sala operativa del 112 recibía el aviso y activaba los recursos de emergencia necesarios: el mencionado vehículo sanitario, el servicio de Medio Ambiente del Cabildo insular y Bomberos de La Palma.
Por su parte, el personal de Medio Ambiente y los bomberos colaboraron con el dispositivo de emergencia.