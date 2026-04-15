Un hombre, en estado crítico tras ser rescatado ‘in extremis’ del mar en Canarias

Grave incidente marítimo en la costa de Canarias. Un hombre ha sido trasladado este miércoles en estado crítico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín tras ser rescatado del mar en la zona de Los Nidillos, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El suceso se originó sobre las 12:14 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso informando sobre una persona con serias dificultades para salir del agua. De inmediato, se activó un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.
El servicio de salvamento en playas, a cargo de Cruz Roja, fue el encargado de realizar el rescate del afectado. En el momento de ser extraído del mar, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que fue trasladado con urgencia hasta el punto donde esperaban los recursos sanitarios.
Maniobras de reanimación
Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada, inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Tras un intenso trabajo, los sanitarios lograron revertir la parada y estabilizar al paciente.
Una vez estabilizado, el afectado fue evacuado en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor Negrín, donde ingresó con pronóstico crítico.
En el dispositivo de emergencia participaron de forma coordinada efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, junto a agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, quienes colaboraron con los recursos sanitarios y de rescate para asegurar la zona y facilitar la asistencia al afectado.