‘Alza la mirada’: la visita del Papa León XIV a Canarias ya tiene himno oficial

La producción, impulsada por VIVAFE, ha incluido al Gran Coro de Voces católicas de las archidiócesis de Madrid y Barcelona, y las diócesis de Gran Canaria y Tenerife, creado para el Viaje del Papa y que reúne a 1.700 voluntarios.
La sede de la Fundación Pablo VI ha acogido el acto de presentación de Alza la mirada, el himno oficial del Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, interpretado por el Gran Coro de Voces católicas, creado para la ocasión y compuesto por más de 1.700 voluntarios de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.
La grabación tuvo lugar el pasado 21 de marzo, de manera simultánea, en cuatro localizaciones distintas: la Catedral de la Almudena, la Basílica de la Sagrada Familia, la Catedral de La Laguna y la Catedral de Gran Canaria.
Bajo la dirección artística y musical de Pablo Cebrián, y con el impulso de la plataforma VIVAFE, la canción combina fuerza coral, producción actual y profundidad espiritual.
Para la composición se ha contado con la colaboración de once compositores de distintas realidades de la música católica en España. Entre ellos figuran integrantes de Hakuna, componentes del grupo barcelonés TUYO, los sacerdotes Toño Casado y Jaime Salmonero, Marcos Ricbour y Javi Caño, dentre otros, dentro de un equipo autoral formado por once compositores e intérpretes.
El objetivo del Himno es acompañar un momento histórico para la Iglesia en España y, al mismo tiempo, dejar un legado musical que pueda seguir vivo más allá de la visita. Un legado que, además, tendrá un fin social, ya que los ingresos generados por su reproducción se destinarán a diversas obras sociales de la Iglesia en España.