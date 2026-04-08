Huelga indefinida de controladores aéreos: 5 aeropuertos de Canarias afectados en abril

La conectividad aérea en el Archipiélago se enfrenta a un nuevo escenario de incertidumbre. Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han formalizado un preaviso de huelga indefinida que afectará directamente a la operativa de cinco aeropuertos en Canarias.
La movilización, dirigida contra la empresa proveedora de servicios de navegación aérea Saerco, está programada para comenzar el próximo 17 de abril a las 00:00 horas.
Aeropuertos afectados
El conflicto laboral se centra en las torres de control gestionadas por Saerco. En el ámbito insular, los aeródromos afectados son los de Lanzarote (César Manrique), Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.
A nivel nacional, la convocatoria se extiende a un total de 14 instalaciones, sumando a la lista los aeropuertos de Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, Jerez, Sevilla, Castellón, Burgos, Huesca y Ciudad Real.
Esta situación sitúa a Canarias como una de las regiones más expuestas debido a su dependencia del transporte aéreo.
Un problema estructural
Según han informado las organizaciones sindicales, la decisión de ir a la huelga no es fruto de un incidente aislado, sino de un “problema estructural”. Denuncian que la gestión de Saerco ha derivado en un deterioro progresivo de las condiciones laborales tras años de reducción de personal y sobrecarga de trabajo.
El preaviso registrado el 6 de abril detalla que la empresa ha disminuido de forma constante el número de efectivos sin reponer las bajas.
Entre las quejas principales de los controladores se encuentran:
- Cancelación de vacaciones previamente aprobadas.
- Uso “abusivo” de las disponibilidades del personal.
- Cambios de turno comunicados con escaso margen de tiempo.
- Falta de claridad en los cuadrantes respecto a los descansos obligatorios.
Impacto en la seguridad aérea
Uno de los puntos más críticos señalados por USCA y CCOO es el riesgo para la seguridad operacional. Los sindicatos advierten que la seguridad aeronáutica es incompatible con una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente. Sostienen que la falta de descansos efectivos compromete la concentración necesaria para un servicio esencial como es el control del tráfico aéreo.
Antes de proceder a la convocatoria de huelga indefinida, los representantes de los trabajadores intentaron establecer vías de diálogo. Sin embargo, aseguran que las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por la dirección de Saerco, dejando sin respuesta asuntos clave como la prevención de riesgos laborales y la gestión de la fatiga.
Reivindicaciones y mediación
Las exigencias de los controladores son claras: dotación de plantillas suficientes en todas las torres de control, respeto escrupuloso a los descansos aeronáuticos y condiciones que garanticen la dignidad profesional.
Ante la falta de acuerdo, se ha solicitado la mediación obligatoria ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). No obstante, de no producirse un cambio de postura por parte de la empresa, la huelga comenzará en la fecha prevista, lo que podría generar importantes demoras y cancelaciones en el tráfico aéreo de las Islas.