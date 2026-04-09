Un virulento incendio en Puerto Santiago, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), ha alertado a los vecinos y servicios de emergencia durante la madrugada de este jueves.
El fuego se ha declarado en una conocida zona de ocio del núcleo costero, afectando gravemente a las estructuras de madera de las terrazas de varios locales de restauración que se encontraban cerrados al público en ese momento.
Según han informado los Bomberos de Tenerife, el aviso se recibió en torno a las cinco de la mañana. Inmediatamente, se desplazaron al lugar tres dotaciones de bomberos, dada la magnitud de las llamas y el riesgo de propagación a edificios colindantes y al parking cercano en esta avenida turística de Tenerife.
Intervención de urgencia de los Bomberos en Santiago del Teide
La rápida actuación de los efectivos de extinción ha sido crucial para evitar que el incendio en Puerto Santiago se convirtiera en una tragedia mayor. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un fuego totalmente desarrollado que afectaba principalmente a los elementos exteriores de los negocios.
Las estructuras de madera, muy comunes en la decoración de estas terrazas costeras, actuaron como combustible acelerando la propagación de las llamas.
Los equipos de emergencia desplegaron varias líneas de ataque para rodear el incendio y proteger las fachadas de los edificios anexos. Gracias a la intensidad del trabajo, se logró perimetrar los 300 metros afectados, evitando que las llamas penetraran en el interior de los locales o afectaran al aparcamiento colindante.
Daños materiales en la zona de ocio de Puerto Santiago
Aunque afortunadamente no se han reportado daños personales ni heridos, ya que los locales estaban vacíos, los daños materiales provocados por el incendio en Puerto Santiago son cuantiosos.
Las terrazas de los restaurantes han quedado prácticamente reducidas a cenizas. Mesas, sillas, toldos y la propia estructura de madera que daba identidad a estos negocios han sido consumidas por el fuego.
A primera hora de esta mañana, el olor a quemado era perceptible en toda la zona de ocio de Santiago del Teide.
El incendio ya se ha dado por controlado aunque las terrazas han quedado totalmente calcinadas.
Investigación abierta sobre las causas del incendio en Puerto Santiago
Una vez controlado el fuego principal, los efectivos de los Bomberos de Tenerife han continuado trabajando en el lugar para rematar las tareas de refresco y ventilación. Es fundamental asegurar que no quedan puntos calientes ocultos bajo las estructuras carbonizadas que pudieran reactivar las llamas.
Tras la finalización de los trabajos de extinción, se espera la llegada de los equipos de investigación de la Policía Judicial y de la Guardia Civil para realizar la correspondiente inspección ocular.
Las causas que originaron el incendio en Puerto Santiago son desconocidas por el momento, y no se descarta ninguna hipótesis.