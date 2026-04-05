Susto en La Palma: dos ancianos hospitalizados tras el incendio de su cocina

Dos personas de avanzada edad han resultado heridas esta tarde tras declararse un incendio en una vivienda en el municipio de Santa Cruz de La Palma. El fuego, que se originó en la cocina del inmueble, obligó al traslado hospitalario de una mujer de 72 años y un varón de 80 debido a la inhalación de gases tóxicos.
El suceso se registró a las 14:35 horas en la zona de Las Tierritas. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112 Canarias), la alerta inicial advertía de llamas en una de las dependencias de la casa.
Hasta el lugar se desplazaron de inmediato los Bomberos de La Palma, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Nacional y Local.
Los propios ocupantes sofocaron el incendio
A pesar de la aparatosidad del incidente, los propios ocupantes de la vivienda lograron extinguir el fuego antes de la llegada de los equipos de extinción. No obstante, el esfuerzo por sofocar las llamas expuso a ambos a una densa columna de humo.
El personal del SUC diagnosticó a la mujer una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, mientras que el hombre presentaba una afectación leve.
Ambos fueron estabilizados en la ambulancia sanitarizada y trasladados al Hospital General de La Palma para una observación profunda.
Por su parte, los bomberos procedieron a realizar las labores de ventilación del domicilio y revisaron la estructura para descartar puntos calientes que pudieran reavivar el incendio.
La intervención policial facilitó el acceso de los recursos sanitarios en una zona de viviendas especialmente sensible.